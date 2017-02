Rekordösszegért lehet Griezmann az új 7-es Manchesterben

A hírt először egy francia internetes portál szerződtette meg, pontot téve a hetek óta tartó pletykák sorára. Antoine Griezmann, a francia válogatott 25 éves csatára, aki gyerekkora óta spanyol klubokban (Real Sociedad, Atlético Madrid) futballozott, a nyáron a Manchester Unitedhez igazol. Az ügyletben része van a „vörös ördögök" francia csillagának, Paul Pogbának is. A világ legdrágább játékosa Griezmann jó barátja, ő is kapacitálta a csatárt a klubváltásra.

Az ügy nagyon konkrét, az Independent már azt is tudja, hogy Griezmann éppen úgy

15 millió fontot fog évente keresni,

mint Pogba (az összeg körülbelül tízmillió forintos heti fizetésnek felel meg még most is, hogy az angol font meggyengült), s a 7-es mezt szeretné magának. Ennek, túl azon, hogy neki is ez a kedvence, a Man Unitednél van némi szimbolikus jelentősége is, a múltban olyan csillagok viselték, mint George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham és Cristiano Ronaldo. Miután a múlt héten Memphis Depay elment az Olympique Lyonhoz, most senki sem hordja – Griezmann-nak nem kell elkérnie senkitől.

A játékos már megállapodott a szerződése feltételeiben a klubbal, így, amennyiben a Manchester United kivásárolja őt az Atlético Madriddal kötött és 2021-ig érvényes szerződéséből, a klubváltásnak nincsen akadálya. Az úgynevezett kivásárlási klauzulában körülbelül 85 millió fontnak megfelelő euróösszeget határoztak meg, ez valamivel kevesebb, mint Paul Pogba vételára volt (89 millió font, 105 millió euró).

Griezmann nagyon fontos futballistája a franciáknak, a L'Équipe, Európa legnagyobb példányszámú sportnapilapja éppen csütörtökön közölt internetes oldalán egy listát országa labdarúgásának legfontosabb ötven szereplőjéről. Ebben Griezmann a második, Didier Deschamps szövetségi kapitány mögött, illetve Zinedine Zidane, a Real Madrid edzője előtt.

S még egy apró érdekesség arra az esetre, ha valóban nyáron megtörténik a klubváltás. Antoine Griezmann 2016-os teljesítménye alapján (alapul véve a France Football aranylabda-szavazását és a FIFA The Best ankétját) a világ jelenlegi harmadik legjobb játékosa. Ilyen magasra taksált futballista nem váltott klubot Európán belül 2009, Cristiano Ronaldo Madridba szerződése óta.