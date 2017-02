Válogatott futballisták sora hagyta el Európát

A magyar labdarúgó-válogatott keretéhez tartozó futballisták közül többen is klubot váltottak a téli átigazolási időszakban.

A nemzeti együttes alapembere, Guzmics Richárd a több világsztárt is elcsábító kínai ligába igazolt. A lengyel Wisla Krakow védője iránt európai együttesek is érdeklődtek, de a legkitartóbbak a kínai Jenpien Funde vezetői voltak, és egy évre leigazolták a játékost.

Nikolics Nemanja is a lengyel bajnokságból távozott, ő azonban nem a távol-kelet, hanem a tengerentúl felé vette az irányt. A varsói Legia válogatott csatára az egyesült államokbeli Chicago Fire-nél folytatja a pályafutását, a támadóért hírek szerint 3 millió eurót fizettek. Nikolics, akit sztárként fogadtak Chicagóban, hároméves szerződést írt alá új csapatával. A támadó 86 tétmérkőzésen 56 találatig jutott Varsóban, nagy szerepet játszott a Legia BL-csoportkörbe jutásában, és ott is eredményes volt.

Nem marad magyar válogatott játékos nélkül így sem a Legia, hiszen már korábban megállapodott a Ferencvárossal a nemzeti együttesben már bemutatkozott Nagy Dominik átigazolásáról. A középpályás a téli időszakban csatlakozott a varsói együtteshez.

Nagy Dominik mellett más is távozott a Fradiból, a korábban Spanyolországban is légióskodó Pintér Ádám újra külföldre igazolt. A válogatott kerettag a német másodosztályú Greuther Fürth együtteséhez szerződött. Szintén ebben a csapatban futballozik Megyeri Balázs.

A nemzeti együttesben már szerepelt Kalmár Zsolt is klubot váltott. A Bundesligában második helyen álló RB Leipzig a dán Bröndbynek adta kölcsön a középpályást másfél évre.

Korábbi válogatott futballisták közül többen is egzotikus ligákban folytatják pályafutásukat. Vadócz Krisztián, aki korábban a magyar élvonal mellett szerepelt a skót, a holland, a spanyol, a dán, ausztrál és az indiai bajnokságban is, ezúttal egy hongkongi egyesülethez szerződött. A Videoton házi gólkirálya, Feczesin Róbert is újra légiósnak állt, és a dél-korai Csonnam Dragonshoz igazolt. Szintén távozott a Viditől öt és fél év után a portugál Filipe Oliveira.

A magyar klubok közül a legaktívabb a Ferencváros volt. A zöld-fehérektől Nagy Dominik mellett távozott a korábbi csapatkapitány Gyömbér Gábor és a védő Christian Ramirez. A Fradi eközben leigazolta a válogatott kerethez tartozó kispesti Botka Endrét és a diósgyőri Bognár Istvánt, és fél évre kölcsönbe a válogatott alapemberét, Kleinheisler Lászlót, aki továbbra is a Werder Bremen igazolt játékosa. Szintén a zöld-fehéreknél folytatja két német és egy nigeri futballista.

A Debrecen folytatta kerete átalakítását. A hajdúsági együttestől távozott többek között a csapatkapitány Szakály Péter és a kapus Balogh János, a klub vezetői pedig megszerezték a BL-t is megjáró horvát kapust, Ivan Kelavát.

A bajnokságot kieső helyen kezdő MTK is erősített télen, főleg a támadósorba igazoltak a klub elöljárói. Így leigazolták a Diósgyőrből Nikházi Márkot, aki pályafutását az MTK-ban kezdte, szerződtették a Haladástól Leandro Martínezt és Ukrajnából Jurij Kolomojecet.