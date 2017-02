Óriási feladatot kapott Kovács Kokó István

A World Boxing Organization elnöke, Francisci Valcárcel arról tájékoztatta Atlanta olimpiai bajnokát, Sydney és Budapest amatőr világbajnokát, hogy a szervezet beválasztotta a legfelső döntéshozó testületébe, így tagja lett a WBO International Boardnak.

Az információt Kovács István megerősítette a Borsnak, de többet nem akart róla elárulni. Rácz Félix bokszmenedzser azt mondta, Kokó kinevezése azért is hatalmas elismerés, mert még soha nem fordult elő, hogy egy korábbi WBO-világbajnokot választottak volna be a testületbe. Ráadásul arra sem volt még példa, hogy a WBO európai szekciójának elnöke, a WBO alelnöke kapta a posztot. Korábbi sportolók közül Kokó tölti be a legmagasabb tisztséget.