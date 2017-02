Az Arsenal kitörölné a rossz emlékeket

A Real Madrid ugyan veretlenül, de csak csoportmásodikként jutott a legjobb 16 közé, így nagy szüksége lenne egy jó hazai eredményre, a legendásan pokoli hangulatú San Paolo Stadionban ugyanis egészen biztosan "vért kell majd izzadnia" az olaszországi visszavágón. A spanyol együttes természetesen még így is esélyese a párharcnak, ráadásul hazai pályán legutóbbi 33 BL-mérkőzéséből 28-at megnyert, s mindössze egyet, a Schalke 04 elleni 2014/15-ös nyolcaddöntő visszavágóját veszítette el.

"A Napoli egy kiváló együttes, ráadásul remek formában van. A legfontosabb dolog, hogy ne kapjunk gólt, és akkor kedvezőbb helyzetben utazhatunk a visszavágóra" - vázolta fel a terveket Sergio Ramos, a Real Madrid csapatkapitánya.

A két csapat korábban csak egy párharcot vívott egymással a nemzetközi kupaporondon, a Leo Beenhakker által irányított Real Madrid a Bajnokcsapatok Európa Kupájának 1987/88-as idényének első körében 3-1-es összesítéssel búcsúztatta - 2-0 a Bernabeuban, 1-1 Olaszországban - a Napolit, amelynek csapatkapitánya Diego Maradona volt.

Az argentin legenda sajtóhírek szerint ott lesz a nézőtéren, a Bernabeu Stadionban, az említett párharc óta először. "A Bernabeu Stadion egy igazán félelmetes hely, ezért csak akkor lehet esélyünk búcsúztatni a Real Madridot, ha bátran lépünk pályára. Maradona jelenléte külön motivál minket, nem akarunk csalódást okozni neki" - mondta Pepe Reina, a Napoli spanyol kapusa.

A Bayern München-Arsenal párosítás az új évezred európai klubfutballjának egyik rendre visszatérő párharca, ugyanis a 2000/01-es szezon óta összesen tíz alkalommal találkozott egymással a két gárda. Ezeken a mérkőzéseken öt Bayern- és három Arsenal-siker született, a 2004/05, a 2012/13 és a 2013/14-es szezonban is nyolcaddöntőben kerültek szembe egymással, mindhárom alkalommal bajor továbbjutással.

Az előző idényben csak a csoportban játszottak egymással, Londonban kétgólos Bayern-vezetést után Olivier Giroud Mesut Özil góljaival döntetlenre mentett az Arsenal, Münchenben azonban 5-1-es német győzelem született.

"Van néhány rossz emlékünk ellenük, de azt gondolom, most jó esélyünk van a továbbjutásra. Győztünk már korábban Münchenben, nagyon fontos lenne most is a jó eredmény, hiszen ezúttal a visszavágót játszhatjuk otthon" - mondta Arsene Wenger, az Arsenal mestere.