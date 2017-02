Lefagyott az MSN Párizsban, gáláztak a szülinaposok

A vezető spanyol lapok azonos tónusban számolnak be a mérkőzésről: óriási kudarc volt, gyakorlatilag nem maradt esély a fordításra. A párizsi L'Équipe „Hihetetlen bemutatóról” zeng, s a Prodigieux (tüneményes, bámulatos) főcímet adta szerda reggeli számának.

A PSG a csapat színeiben az európai porondon remek játékkal bemutatkozó Julian Draxler (1), valamint az éppen a születésnapját ünneplő duó, Ángel Di María (2) és Edinson Cavani (1) góljával 4-0-ra kiütötte a Barcelonát a Bajnokok Ligája mostani idényének első tavaszi játéknapján, a nyolcaddöntőben.

A francia sztárklub többször is kapott kritikát a szezonban, gyengébb eredményeket ért el eddig, mint például 2015–2016-ban, amikor még Zlatan Ibrahimovic és David Luiz is erősítette a sorait. Most ellenben úgy játszott a csapat, ahogyan akkor talán egyszer sem.

Nem akadt gyenge pont, de Ángel Di María (akit El Fideónak becéznek spanyolul, ami leginkább a csőtésztát jelenti) még a jókon is túltett, ő kapta a legmagasabb osztályzatot a L'Équipe-től, kilencest. A párizsiaknak elsősorban a középpályás sora (Verratti, Di María, Matuidi, Rabiot és Draxler) nőtt a rivális fölé.

A barcelonai Sport nyolc pontban foglalta össze, miért kapott ekkora verést a Barcelona.

A PSG nagy teljesítménye, munkája. Unai Emery, a PSG edzője megadta a kulcsot, azaz jól ismeri a Barçát, tudta mi a leginkább célravezető taktika. Nulla reakció, azaz Luis Enrique és a csapata semmire sem tudott reagálni. Zűrzavar a védekezésben. Különbség a játékintenzitásban. A kulcsemberek közötti teljesítménykülönbség. Elvesztette az arcát a csapat. Megsemmisítő statisztikai mutatókkal zárult a mérkőzés.

Nehéz lenne bármelyikkel is vitatkozni. Szembetűnő volt a katalán középpályások, André Gomes, valamint a még a sérülés utáni újrakezdés fázisában játékhiánnyal küzdő Busquets és Iniesta gyenge teljesítménye. De ugyanígy az MSN trió teljes betlije. A három világklasszis csatár közül ezúttal Neymar játszott a legjobban, ő talán kiérdemelne a tízes skálán egy ötöst. Luis Suárez inkább csak vitatkozott, Lionel Messi eddigi profi pályafutása három leggyengébb meccsének egyikét játszotta.

Ha ők legalább csak közepesen futballoznak, a Barcelona képes nyerni a világ bármelyik csapata ellen. De ha úgy, mint kedden, a Barça nem bírja el, hogy három játékosa gyakorlatilag nem védekezik, nincs válasza az ellenfél állandó emberfölényére a középpályán, nem tudja megállítani az ellenakciókat. Nyilván bele lehetne kapaszkodni abba, hogy ha a hajrában Umtiti fejese után a labda nem a kapufára jut, hanem a hálóba, még lenne esélye a Barcelonának a fordításra.

Így marad a Marca két, a katalánok szempontjából lehangoló két megállapítása:

„A XXI. század legnagyobb bukása”,

valamint „A Barcelona gyakorlatilag kiesett”. Kétségtelen tény, ilyen hátrányból a Bajnokok Ligájában még egyetlen csapat sem tudott fordítani, továbbjutni. Ugyanakkor a Barcelona számára példa lehet a 2013-as nyolcaddöntő, amikor a Milan 2-0-ra nyert a San Siróban, de a katalánok 4-0-val fordítottak.

Ehhez azonban úrrá kell(ene) lenni a keddi gondokon. Amikor a katalánok legutóbb ekkora verést kaptak 2013-ban, éppen a Milan elleni fordítás tavaszán, Münchenben a Bayerntől, a visszavágóm is beleszaladtak a késbe, és 0-7-es összesítéssel estek ki az elődöntőben.

Lehet, hogy a PSG soha az életben nem fog még egyszer ilyen jól játszani, de a Barcelonának úgy van szüksége még a hosszabbításhoz is négy gólra, hogy közben nem kaphat. Luis Enriquének muszáj kitalálnia valamit. De vajon képes lesz-e erre? Eddig is sok kritikát kapott, de összesen sem annyit, mint kedd éjszaka. Sergio Busquets, a saját játékosa is bírálta:

„a PSG taktikailag teljesen fölénk nőtt”.

A spanyol lapok szerint „nincs edzője a Barcelonának”, „Luis Enrique nem képes reagálni mérkőzés közben a pályán történtekre”.

Március nyolcadikán, a visszavágón, minden bizonnyal az ő állása is a tét lesz. Nehéz elképzelni, hogy ha kiesik a Barcelona, akkor Luis Enrique irányíthatja majd a csapatot a 2017–2018-as idényben is.

