Jók a Ferencváros esélyei a döntőben

Varga Zsolt szerint a román csapat kissé "fekete lónak" számít.

"Nagyon jól játszanak, jól összeszokott társaságról van szó" - fűzte hozzá, kiemelve, az FTC ugyanazzal az alázattal és felkészüléssel áll neki a finálénak, ahogy a montenegrói Jadran Carine elleni elődöntőnek is. Jelezte: örülne, ha Nagyváradon kezdenének.

Hangsúlyozta, a döntőbe jutás fontos mérföldkő a csapatnak, az elmúlt öt év befektetett munkájának visszaigazolása ez az eredmény. Nem juthattak volna eddig, ha "az elnök, illetve a klub nem biztosította volna ezt a támogatást a csapatnak", (...) "az a legfontosabb, hogy hittek bennünk és keményen dolgoztunk".

Varga Zsolt kiemelte: százszázalékosan hitt benne, hogy le tudják győzni a montenegrói együttest. Könnyebben is alakulhatott volna a mérkőzés, látva az elején kihagyott helyzeteket - tette hozzá. Elmondta: nagyon sokat elemezték a Jadran Carine játékát, és úgy érzi, jól sikerült felkészülni ellenük. Kitért arra is: "mostanában túl sokszor kaptunk ki Montenegrótól", ezért adott egy kis plusz motivációt is, hogy legalább klubszinten visszavághassanak nekik. Gyorsan, pontosan, hátul nagyon stabilan játszanak - jellemezte az ellenfelet.

A Ferencváros az elődöntő szombati visszavágóján 6-4-re legyőzte a Jadran Carine együttesét, így 17-16-os összesítéssel jutott a fináléba. Az FTC húsz év elteltével játszhat ismét döntőt ebben a sorozatban.