Szilágyi Áron reagál az olimpiai népszavazás hírére

Budapest olimpiarendezési esélyei radikálisan csökkentek a népszavazási kezdeményezés miatt – mondta a TV2 Mokka című műsorában Fürjes Balázs, a magyar pályázat vezetője. A kormánybiztos megismételte az InfoRádiónak is mondott szavait, miszerint elfogyott az egység.

A műsorban Szilágyi Áron, a pályázat egyik arca arról beszélt, nem csalódás az, hogy ennyien aláírták a népszavazási íveket.

„Az, hogy a magyar választópolgárok – élve az alkotmányos jogukkal – arra gyűjtenek aláírást, és aláírják az ívet, hogy legyen népszavazás egy egyébként nagyon fontos témában, ami az ország egészét érinti, semmiképpen nem lehet csalódás” - fejtette ki.

A kétszeres olimpiai bajnok kardvívó kiemelte: „az emberek arról döntöttek, hogy népszavazásra szeretnék vinni az olimpia ügyét, és ők maguk voksolnának arról, hogy legyen-e olimpia vagy ne legyen. Én ezt jónak találom, ennek van helye.”

Szilágyi Áron elmondta azt is, hogy nem politizál, de mint sportoló, mint magyar ember, mint a magyar sportot szerető, és az olimpiai mozgalommal, az olimpiai eszmékkel abszolút azonosulni tudó valaki, ő is elmondja a véleményét. "Arra biztatok mindenkit, hogy hallgassa végig a most induló párbeszédet. Bízom abban, hogy a gazdasági szakértők mind a pályázat mellett, mind a pályázat ellen, leülnek majd, megvitatják az érveket, ellenérveket, és abból egy olyan vita fog kialakulni, ami alapján a választók majd el tudják dönteni a népszavazáson, ha lesz, hogy az olimpia mellett vagy ellen teszik le a voksukat" – tette hozzá.