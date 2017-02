Újabb norvég világbajnok érkezik a Győri Audi ETO-hoz

„Kilencvenkilenc százalékra megállapodtunk, a szerződést körülvevő fontos kérdések elhárultak. Néhány jogi szerződésbeli problémát talált a játékos menedzsere, ezen most pár napig gondolkodnak, de úgy vélem, hogy egy-két héten belül pont kerül az ügy végére. Én bizakodó vagyok,

gyakorlatilag eldőlt, hogy Oftedal érkezik”

- mondta Bartha Csaba, a Győri Audi ETO KC elnöke a DIGI Sport Reggeli Start című műsorában. Stine Bredal Oftedal 25 ééves irányító, kétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok, jelenleg az Issy Paris játékosa.

A klub korábban bejelentette a dán Anna Mette Hansen érkezését, illetve azt is, hogy Görbicz Anita és Kiss Éva meghosszabbította szerződését. Bartha Csaba most arról is beszélt, hogy a válogatott Tóth Gabriellát, aki jelenleg Kisvárdán szerepel kölcsönjátékosként, a következő szezonban is kölcsönadják a biztos játéklehetőség érdekében - valószínűleg Érdre. A súlyos térdsérülése után lábadozó Korós Dorinával viszont szinte biztosan újabb megállapodást köt a klub.