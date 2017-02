Kapás Boglárka élvezni fogja

Az olimpiai bronzérmes úszó az amerikai felkészülés után Marseille-ben versenyez majd.

Közösségi oldalán már a nyári vizes világbajnokságról is szót ejtett az UTE versenyzője.

"Egyre többet gondolok a vébére, és az edzéseken is egyre inkább eszembe jut, miért is küzdök, ez az érzés egyre csak fokozódik. Élvezni fogom a versenyt, ebben biztos vagyok, tavaly is megtettem mindent a sikerért, idén is meg fogok. Erőt ad, hogy tavaly elértem, amiért küzdöttem. Amikor viszont elrajtol a világbajnokság, már el kell felejtenem Riót – az egy új verseny lesz, nehéz vetélytársakkal, régiekkel és újakkal, nekem pedig minél többet meg kell verni közülük" - írta Kapás Boglárka.