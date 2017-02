Bernd Storck nagykövet lehet

Bernd Storckot, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát is jelölték a Német Futball Nagykövete díjra. A 2012-ben alapított, és azóta évente odaítélt elismerést azok a német futballszakemberek kapják meg, akik külföldön dolgoznak, és amellett, hogy kimagasló eredményeket érnek el, példamutatásukkal jó hírét viszik Németországnak, és erősítik a német futball hagyományait. Idén három szakember esélyes a Német Futball Nagykövete címre, Bernd Storck szövetségi kapitány mellett az Afrikában komoly sikereket elérő Michael Krüger, valamint Horst Kriete FIFA-instruktor.

Bernd Storck az MLSZ honlapjának nyilatkozva kiemelte, hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy jelölték az elismerésre. Hozzátette: mindenki tisztában van a német futball hagyományaival, és a munkája közben ő is folyamatosan szem előtt tartja, hogy nemcsak magamat, hanem a hazáját is képviseli. Bernd Storck edzői karrierje csúcspontjának tartja a magyar válogatottal a tavaly nyári Európa-bajnokságon elért eredményeket.

Roland Bischof, a díj alapítója a Telkiben arról beszélt, hogy ennél a díjnál már a jelölés ténye is fontos, az elismerésre jelölt mindhárom szakember munkájára büszke lehet Németország. Hangsúlyozta, az elismerést odaítélő zsűri több kritériumot is megvizsgál, mikor kijelöli a három esélyes szakembert, illetve amikor kiválasztja a nagykövet személyét, így az elért sikerek mellett például a viselkedését, példamutató magatartását is.

Roland Bischof kiemelte, hogy Bernd Storck esetében meghatározó volt a magyar válogatott mellett elért sikere, de az is, hogy ezt megelőzően már több országban dolgozott, és esetenként nehéz körülmények között képviselte Németországot. A kitüntetésnek társadalmi célja is van, ezért a díjazott edzőket arra kérik, hogy a jelöltséggel járó pénzdíjat jótékony célra ajánlják föl. Bernd Storck a Csányi Alapítványnak ajánlotta föl a jelöléssel járó pénzdíjat. A Német Futball Nagykövetének a kiválasztási procedúrát követően, május 16-án, Berlinben adják át a díját.