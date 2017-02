Vízilabda-vb: Kemény-üzenetet kaptak a Varga testvérek

A magyar férfi vízilabda-válogatott az ausztrál, a francia és az olasz csapattal szerepel majd azonos csoportban a nyári hazai vizes világbajnokságon - derült ki a pénteki sorsoláson.

Kemény Dénes, a magyar szövetség elnöke szerint a férfiaknál az ausztrál legalább olyan nehéz meccs lesz, mint az olasz, mert olyan csapat, amely bármikor bármelyik válogatottat nehéz helyzetbe tud hozni.

"Fizikailag nagyon erősen, nagyon jól lőnek, és nyilván nem fogja őket feszélyezni, hogy 8-10 ezer magyar szurkoló előtt kell majd játszaniuk a világbajnokságon. Az jó, hogy az elején átesünk nehéz pillanatokon, mert

meg kell tanulni a hazai közönség hátterével rosszul is játszani.

A legutóbbi Eb-n úgy tűnt, hogy amikor nehéz helyzetbe kerültünk, inkább bénít a szurkolás" - mondta a korábbi háromszoros olimpiai bajnok sikerkapitány.

Az elvárásokról Kemény Dénes úgy nyilatkozott, hogy egyetértett azzal, amikor Märcz Tamás szövetségi kapitányi pályázatában a tokiói olimpiai aranyérmet jelölte meg célnak, erre a vb-re pedig érmet.

"Az érem színét majd menet közben tudjuk reálisan kitűzni, hogy

ne nyomja a szurkolók túl rózsaszín álma a csapatot, mert az bénít"

- mondta a szövetség elnöke. A sikerhez azonban alighanem szükség lenne a két világklasszisra, Varga Dánielre és Varga Dénesre, de a testvérpár egyelőre kivár, és nem tudni, vállalja-e a szereplést a világbajnokságon. A problémára egyértelmű választ adott Kemény Dénes: "Amikor még én hívtam kapitányként őket, mindig kérdés nélkül jöttek. Ha most van bennük bármilyen kérdés,

csak akkor jöjjenek Märcz Tamás hívó szavára, ha nagyon akarnak.

Addig kár bármiről is beszélni."

Az Európa-bajnok női válogatott a japánokkal, a hollandokkal és a franciákkal találkozik majd. Kemény úgy látja, a holland meccs lehet nagyon nehéz, de szerinte nem is baj, ha nem csak a ki-ki meccseken játszik éles mérkőzést a válogatott. Egy hollandok ellen kiszenvedett siker nagy erőt adna a második hétre.

"Nagyon szurkolok a lányoknak, egyre népszerűbbek, és egyre jobban hozzá is szoknak ehhez - mondta. - Rió előtt is az volt a vágyam, hogy két érmet nyerjünk, a színét majd meglátjuk, most ugyanezt gondolom, érmet várok a női csapattól is."