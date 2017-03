Párizsban is szeretnének népszavazást az olimpiáról

Budapest után Párizsban is elindult egy kezdeményezés, hogy legyen népszavazás: akarják-e helyiek a 2024-es olimpia megrendezését.

Miután a Momentum Mozgalom aláírásgyűjtése után Budapest nemrég visszavonta a pályázatát, már csak Los Angeles és Párizs maradt versenyben a nyári játékok rendezési jogáért. Ebben a helyzetben hírértékű, hogy Franciaországban egy online petícióval új kezdeményezés indult.

A szervezők az Index összefoglalója szerint azzal érvelnek, hogy az olimpia helyett sokkal hasznosabb dolgokra is lehetne költeni a pénzt, például a tömegközlekedésre vagy a lakhatásra, és az olimpia amúgy is inkább a szponzorokról szól, mint a sportról. Sérelmezik azt is, hogy Párizs úgy pályázott a 2024-es olimpia megrendezésére, hogy nem kérdezték meg erről az embereket.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság szeptember 13-án jelenti majd be a 2024-es olimpia helyszínét. A párizsi pályázat szóvivője szerint a petíció ellenére minden ugyanúgy folytatódik tovább. A pályázat eddig nagyon népszerű volt, különösen a fiatalok körében, és a kormányban is mindenki egyetért.