Váratlan bejelentés: távozik az FC Barcelona edzője

A Primera División hétközi fordulójában előbb a Barcelona lépett pályára, s az utóbbi hetek példáival ellentétben gyorsan eldöntötte a mérkőzést. Messi okos, de a kapus rossz kifutásával „megtámogatott” fejes góljával nyitott, majd egy öngóllal a 11. percben már 2-0-ra vezetett. Carlos Castro szépített ugyan, de Luis Suárez látványos kapásgólja eldöntötte a mérkőzést. A második félidőben Paco Alcácer, Neymar és Ivan Rakitić is szerzett egy-egy gólt.

A Barça augusztus 20. óta először nyert hat gólt szerezve hazai bajnokin, érdekes, hogy tavaly áprilisban 6-0-ra verte a Sporting Gijónt. Luis Enrique együttese a Real Madrid elleni, december eleji 1-1 óta sorozatban ötödször nyert, a szerzett gólokat tekintve négygólos átlaggal.

A katalánokhoz kapcsolódó információ, hogy Luis Enrique – mintha csak egy látványos győzelemre várt volna – a találkozó után bejelentette, hogy

a következő szezonban már nem irányítja a csapatot.

A katalán Sport szerint négy jelölt van a helyére, az argentin (de a chilei válogatottal nagy sikereket elért, jelenleg a Sevillát irányító) Jorge Sampaoli, a korábbi Athletic Bilbao-játékos, majd edző Ernesto Valverde, az ugyancsak baszk, a játékosok körében nagyon népszerű, a legutóbbi három idényben Luis Enrique segítőjeként dolgozó Juan Carlos Unzué, valamint a Liverpool FC menedzsere, a német Jürgen Klopp.

A Real Madrid Isco góljával gyorsan vezetést szerzett a Las Palmas ellen, akkor úgy tűnt, simán nyer. A vendégek, akik egyébként történetük során még soha nem tudtak nyerni a Bernabéuban, ellenben aztán sorozatban három gólt is szereztek, Tana még a 10. percben kiegyenlített, aztán a második félidőben Jonathan Viera belőtt egy büntetőt, majd Kevin-Prince Boateng kihasználta Keylor Navas rossz kifutását.

A Real Madrid közben elveszítette a feleslegesen szabálytalankodó, tíz másodpercen belül két lapot is kapó Gareth Bale-t, így már emberhátrányban egyenlített a találkozó hajrájában. Cristiano Ronaldo értékesített előbb egy büntetőt, majd látványos fejes góllal állította be a 3-3-as végeredményt. A madridiak a mérkőzés végén több játékvezetői ítéletet is vitattak, köztük Morata les miatt meg nem adott góljának annullálását is.

A Barcelona egy ponttal vezet a tabellán, igaz, egy mérkőzéssel többet játszott riválisánál, A Real Madrid a legutóbbi három bajnoki mérkőzésén hét gólt is kapott.

Angliában a Manchester City egygólos hátrányba került a Huddersfield elleni hazai FA-kupa-mérkőzésen, de az első félóra végén magára talált, s 5-1-gyel jutott tovább.

Olaszországban a Lazio 2-0-ra megverte a kupelődöntő első felvonásában városi riválisát, az AS Romát. Természetesen a visszavágót is majd az Olimpiai Stadionban rendezik.

Németországban a Bayern München simán, 3-0-ra nyert a Schalke ellen, Lewandowski két, Thiago egy góljával már az első félóra végére kialakult a végeedmény. Ugyancsak bejutott a DFB-kupa elődöntőjébe a Borussia Mönchengladbach, miután Hamburgban 2-1-re megverte a HSV-t.

A Francia Kupában a PSG idegenben 2-0-ra verte a Niort-t, s bejutott a legjobb nyolc közé az AS Monaco, amely kiváló mérkőzésen, Falcao nélkül verte idegenben 4-3-ra az Olympique Marseille-t.