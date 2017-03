Babos Tímea elárulta sikere titkát

Babos Tímea szerint az állóképessége mellett a mentális erejének köszönhette, hogy megnyerte a múlt heti budapesti teniszversenyt. A játékos úgy érzi, a kemény téli felkészülésének most lett meg az eredménye.

Babos Tímea megkönnyebbült a budapesti tornagyőzelem után.

“Nagyon örültem, hogy így sikerült ez a verseny, ráadásul hazai pályán, magyar szurkolók előtt” – mondta az InfoRádió kérdésére magyar teniszező, aki sikerével a 27. helyre jött fel a legfrissebb világranglistán.

“A viadal nehezen indult számomra, de a negyeddöntőben a francia Oceane Dodin ellen éreztem, hogy egyre jobb formába kerülök. Ott átszakadt egy gát. Elhittem, hogy tudok nyerni és jobban kihasználtam a lehetőségeimet” – értékelte a teljesítményét Babos Tímea.

A teniszező arról is beszélt, hogy a cseh Lucie Safarova személyében egy nagyon erős riválissal találkozott a fináléban, ahol az volt a legfontosabb, hogy elhiggye magáról, képes a végső sikerre.

A 23 éves versenyző elmondta, hogy

a siker titka a jó állóképessége mellett a mentális erejében volt.

“Fizikálisan jól bírtam még a döntőt is, de a mentális képességeimre is szükség volt, hogy az elvesztett első játszma után talpra tudjak állni. Sokat dobott a játékomon az is, hogy hazai közönség előtt szerepelhettem” - fejtette ki.

Babos Tímea különösen büszke arra, hogy egy toplistás teniszező ellen szetthátrányból tudott fordítani és megnyerni egy WTA-tornát. Hozzátette: a kemény téli felkészülésének most lett meg az eredménye.