A világ egyik legjobb vízilabdázója is a magyar válogatottban

Januárban Szolnokon találkoztak a válogatott játékosok, majd februárban a Volvo Kupa keretében, így ez a mostani - melynek edzéseire péntektől vasárnapig kerül sor - már az idei harmadik összetartás lesz.

"A korábbiakhoz képest valamelyest szűkítettem a keretet, ezúttal 16 játékost hívtam meg - idézte a szakvezetőt a magyar szövetség honlapja. - Ennek az az oka, hogy ezeken az edzőmeccseken ideálisabbnak tartom a kisebb létszámot, nem kell sok játékosnak a parton ülnie."

Märcz Tamás hozzátette: az előző kerethez képest vannak hiányzók, akik jó teljesítményt nyújtottak, továbbra is a bő keret tagjai - így például Tóth Márton, Kovács Gergő, Fülöp Bence vagy Decker Attila -, de ezúttal nem gyakorolnak a többiekkel.

"A Volvo Kupáról betegség miatt hiányzó Salamon Ferenc viszont most csatlakozik hozzánk, őt is tudom játszatni ezeken az edzőmeccseken" - folytatta a szövetségi kapitány, aki azt is elmondta, hogy

Varga Dénessel megállapodott, továbbra is szerepel a válogatottban.

"Most nem lesz ott a jövő heti keretben, de a nyár folyamán mindenképpen számíthatunk rá" - fogalmazott.

A meghívottak

kapusok: Lévai Márton (Debrecen), Nagy Viktor (Szolnok)

mezőnyjátékosok: Bátori Bence (OSC), Bedő Krisztián (Eger), Decker Ádám (Eger), Erdélyi Balázs (Eger), Hosnyánszky Norbert (Eger), Jansik Dávid (Szolnok), Kovács Péter (BVSC), Manhercz Krisztián (Szeged), Mezei Tamás (Szolnok), Nagy Ádám (OSC), Salamon Ferenc (OSC), Török Béla (BVSC), Vámos Márton (Szolnok), Zalánki Gergő (OSC)