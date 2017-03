Fa Nándor: vannak titkos dolgok a kisasszonnyal kapcsolatban

"Két hónapig mást sem csináltam, mint gyűjtöttem a szakirodalmat a szabványról és a versenyről. Kétezer oldalnyi szöveget rögzítettem az agyamban" – idézte fel a Magyar Nemzetnek a Spirit of Hungary nevű hajójának tervezését Fa Nándor. A vitorlázó nagyon szemérmesen beszélt a gyakran csak kisasszonyként emlegetett SoH-ról, sok adatot nem árult el róla. De az kiderült, hogyan készült a hajó.

Fa Nándor csopaki mólóbeli hajószomszédja véletlenségből épp a Zoltek amerikai karbongyár '56-ban kivándorolt, ma már nyugdíjas alapítója, Kiss Péter, aki egyszer futólag felajánlotta Nándornak, hogy ha újra megkerülné a földet, csak szóljon, szerez hozzá anyagot, méghozzá az itthon gyártott legkorszerűbb szénszálasat, amely harminc százalékkal könnyebb a hasonló anyagoknál.

Miután kiderült, hogy a felajánlás komoly, és Fa elsajátította az elméletet, nekilátott a tervezésnek. Hatszáz munkaórájába került, hogy a szabványok alapján elvégezze a szükséges számításokat, és a skiccekből számítógépes rajz szülessen. Miután minden részlet megvolt, Fa Kápolnásnyékre indult a tervekkel régi barátjához, Paulovits Déneshez a Pauger-műhelybe, ahol a hajótest kisebb-nagyobb konfliktusok árán elkészült.

Csakhogy a Vendée Globe verseny szabványai 2013-ban váratlanul megváltoztak, így – Fa Nándor szavaival élve – „nekiállhattak reszelni” egy már készre festett hajótestet.

Fa Nándor mozgástere a verseny 93 napja során mindössze egy négy négyzetméteres kormányállás és egy másfélszer ekkora kajüt volt, de mint hajónaplójában sokszor leírta, nem unatkozott. Hol „Isten legszebb teremtményeiben”, az albatroszokban gyönyörködött, hol nyolc vitorlája között variált, és napjában 4-5 órát számítógépe előtt is ült, hogy modellezze saját és versenytársai útvonal-lehetőségeit. A hidrogenerátoroknak hála napi 4-5 óra zenehallgatás is jutott neki, és útja során 2500 oldalnyi könyvet is elolvasott tableten.

A hajós külön büszke rá, hogy a SoH „biológiai lábnyoma” nem lett nagyobb, a hidrogenerátorok kielégítették az áramszükségletét, mindössze egyszer használt el 15 liter dízelt, hogy a felmelegített motoron zoknit szárítson.

Magáról a versenyről korábban az InfoRádiónak is nyilatkozott Fa Nándor, aki elmondta:

a precízen megtervezett út során állandóan rögtönöznie kellett.

Habár az útvonalválasztás száz százalékig precíz volt, de ebben rengeteg rögtönzés van. A taktikát ugyanis alapvetően az időjárás és a szél határozza meg - magyarázta a magyar földkerülő hajós.