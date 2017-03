A Honvéd korábbi játékosa négy ember életét mentette meg - videó

Francis Koné, a cseh labdarúgó-bajnokságban szereplő Slovacko togói csatára pillanatnyi habozás nélkül kezdett hozzá az életmentő beavatkozáshoz: a Bohemians kapusa lenyelte a nyelvét, és megfulladhatott volna. Koné, aki korábban a Honvédban is futballozott, már negyedszer segített a társain.

A Bohemians-Slovacko bajnoki mérkőzés 31. percében éppen Koné próbált kiugrani, a prágaiak védője, Daniel Krch azonban megelőzte, de nagy igyekezetében összeütközött kapusával, Martin Berkoveccel. Koné hallotta, ahogy a két futballista feje összecsattan, felnézett, és látta, hogy a védő feltápászkodik, a kapus viszont nem mozdult.

"A hátán feküdt, és láttam, hogy felakadtak a szemei. Tudtam, hogy elvesztette az eszméletét, vagy esetleg még rosszabb történt. A lábammal eltartottam a karját, mert ilyenkor nagy erővel görcsbe rándulhat a test, és megpróbáltam bedugni az ujjaimat a szájába. Összezárta az ajkait, de muszáj volt megtudnom, hogy nem nyelte-e le a nyelvét. Az idő sürgetett. A csapattársai közben segítettek oldalra fektetni, hogy szabaddá váljanak a légutak. Végül ki tudtam nyitni a száját, és visszahúzni a nyelvét. Közben meg is harapott, de akkor ez nem számított. Mindez másodpercek alatt történt, és amikor láttam, hogy a kapus magához tér, és mondani akar valamit, tudtam, hogy már nem lesz nagy baja. Felálltam, és arrébb sétáltam" - idézte fel a történteket Koné a Guardiannek.

Az eset azért is érdekes, mert a Bohemians szurkolói az esetig folyamatosan becsmérelték a Slovacko színes bőrű játékosát, rendszeres volt a "majom" bekiabálás, ennek ellenére a 26 éves togói játékos azonnal ellenfele segítségére sietett.

Konénak nincs egészségügyi képzettsége, sőt semmilyen sincs, utcagyerekként az elefántcsontparti Abidjan külvárosában élve álmodozott arról, hogy Didier Drogba nyomdokaiba lép, és Angliában futballozhat. Egyelőre azonban Thaiföldön, a portugál Olhanensében, két meccs erejéig 2015-ben a Honvédban játszott, és tavaly érkezett a cseh csapatához.

Nyolcéves profi pályafutása alatt azonban már negyedszer kellett megmentenie egy játékostársa életét. Először thaiföldi csapatánál, ahol az egyik focista a tornatermi edzésen verte be úgy a fejét, hogy lenyelte a nyelvét, és Koné ösztönösen megmentette. Aztán otthon, Togóban egy barátságos mérkőzésen egy ütközés után kellett segítenie, ott még az orvosi stáb is átengedte neki a feladatot, és harmadszor is választott hazájában mentett életet a futballpályán.

"Furcsa, hogy az első esetet el sem mertem mondani az édesanyámnak, mert nem akartam megijeszteni. A másodiknál már elárultam, hogy mit tettem, mire azt mondta, »csak így tovább, fiam, mindig figyelj, és soha nem menekülj el, ha valami rossz dolog történik a pályán, nem várhatsz másokra«" - mondta Koné.

A meccs után kapott bocsánatkérő és gratuláló üzeneteket a Bohemians drukkereitől, ennek ellenére arra panaszkodott, hogy nehéz a rasszista bekiabálások mellett futballoznia.

A megmentett kapus, aki egy fogát és a rágógumiját vesztette az ütközésben, kénytelen volt az éjszakát kórházban tölteni, de azóta kiengedték, és már másnap hálálkodott megmentőjének, akit meghívott ebédre is.