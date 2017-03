Ellustult Hosszú Katinka legtehetségesebb utódja

Pályafutása eddigi legsikeresebb évét zárta 2016-ban Késely Ajna, de bele is fáradt abba a kitérő nélküli nagy menetelésbe, amely három nagy próbatétel elé állította. Egyet remélt, ehelyett négy aranyérmet gyűjtött be a hódmezővásárhelyi junior Európa-bajnokságon, a felnőttek londoni kontinensversenyén, valamint a riói nyári játékokon pedig a magyar úszósport nagyjainak társaságában előbb az Eb-győztes, majd az ötkarikás versenyen a hatodik helyen végzett váltóban bizonyíthatta a gyorsúszó tudását.

„Tavaly minden edzőtáborban anyait-apait beleadtam, a versenyeken pedig teljesen kihajtottam magamat, ebbe aztán úgy belefáradtam, hogy az újrakezdésénél nem nagy kedvet éreztem magamban a következő roham elindításához. Ha nagyon kritikus szeretnék lenni magammal szemben, azt is mondhatnám, hogy korábbi önmagamhoz képest

bizony ellustultam.

A kelleténél kevesebbet foglalkoztam az edzésekkel, és ez meg is látszott a teljesítményemen. Nagyon kellett az újévi fogadalomtétel, az erős elhatározás, szerencsére még időben" – nyilatkozta a tőle megszokott őszinteséggel Késely Ajna, a Kőbánya SC válogatottja a Telekom Sporthír Szolgálatnak.

Szavait csak megerősíteni tudta Turi György, a továbbra is sikeres műhely vezetője, aki szerint Ajna az elmúlt héten befejeződött háromhetes mexikói magaslati edzőtáborban fantasztikusan szorgalmas és eredményes munkát végzett.

Tulajdonképpen már az is elismerésre méltó, hogy Késely Ajna – akin már 11 éves korábban megakadt az ötszörös olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina szeme – tizennégy esztendősen bekerült a londoni Európa-bajnokságon szerepelt magyar válogatottba, ahol nem mellesleg a 200 gyorson egyéni csúccsal egy hatodik helyet is sikerült elcsípnie. Rióban az egész magyar küldöttség legfiatalabb tagja volt, aki a magyar úszónők „tornasorában" termete szerint egyelőre az utolsó helyen áll...

„Nem örülök annak, hogy jelenleg csak 163 centiméter magas vagyok, jó lenne legalább 168-ig magasodni, de a növekedésemre sajnos nem lehetek hatással - folytatta Ajna, aki 12 évvel fiatalabb Hosszú Katinkánál, Jakabos Zsuzsannánál és Verrasztó Evelynnél, nyolccal pedig Kapás Boglárkánál, amire azt is lehetne mondani, hogy az idő neki dolgozik.

Akárcsak tavaly, idén is három nagy kihívás előtt áll, de ha rangsorba kell állítani a legnagyobb erőpróbákat, Ajna gondolkodás nélkül mondja ki, hogy

a budapesti vb a Duna Arénában mindent visz.

„Még egy hosszú edzőtábor Thaiföldön, és aztán máris itt az április 19-én kezdődő országos bajnokság, ahol nagyon oda kell tennem magamat ahhoz, hogy ismét váltótag lehessek, de egyéni indulóként is a reményeim szerint szerepelhessek. Úgy tűnik, hogy 200 és 400 gyorson is van keresnivalóm, de arra is nagyon kíváncsiak vagyunk Gyuri bácsival, hogy mi lesz a vegyes úszó kísérletünk gyümölcse. Ez most egy nagyon húzós évnek ígérkezik, de mikor van úgy, hogy nem ez a jelzője egy új idénynek?" - kérdezte önmagától is Késely Ajna, és nem titkolja: a budapesti próbatétel előtt a „saját korosztálya" kontinensbajnokságán a hódmezővásárhelyihez hasonló eredménysorozattal szeretne kirukkolni.