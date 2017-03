Kapás Boglárka a marseille-i pénzdíjas úszóversenyen háromszor is legyőzte a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinkát. Pénteken 800 és 1500 méter gyorson is győzött, vasárnap a 400 méteres gyors döntőjében diadalmaskodott, maga mögé utasítva a másodikként célba érkező Hosszút is.