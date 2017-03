Vihar egy medence vízben: Hosszú Katinka vs. Darnyi Tamás

Hosszú Katinka hétfőn jelentette be, hogy márciusban „elindul az Iron Aquatics úszásoktatása, a Learn to Swim program a Duna Aréna tanmedencéjében. Emiatt azonban a Darnyi Tamás úszóiskolájának több mint ezer diákja marad edzéslehetőség nélkül. Az Iron Aquatics szerint csak piaci verseny zajlik.

A múlt héten több budai, valamint XIII. kerületi tanintézményt is arról tájékoztattak, hogy óvodások, kisiskolások úszásóráit törölni kell. Az Index úgy tudja, hogy Darnyi Tamás úszóiskolájában ezer gyerek marad edzés nélkül, amíg a Hajós Alfréd Sportuszodát felújítják. Hiába akarták őket átvinni a Dagályba, ott az Iron Aquatics minden időpontot lefoglalt.

A két úszósztár iskolájának összecsapása gyakorlatilag kezelhetetlenné vált, amíg a nyári vizes világbajnokság miatt felújítják a Hajós Alfréd Sportuszodát, ahol Darnyi iskolája működik. Darnyiéknak a következő három hónapra az összes óvodás, valamint elsős és másodikos osztályt vissza kellett mondaniuk, mert a kisgyerekeket a tanmedencéből nem tudják átirányítani a mély vízbe, a közelben pedig a Dagályban van tanmedence.

Hosszú Katinkáék iskolája reggel hattól este 10-ig foglalja a medencéket, mondta egy olyan óvoda munkatársa, amelyet pénteken délután értesítettek a fejleményekről. Igen ám, de délelőtt 11 és 16 óra között senki sem használja a medencéket, lekapcsolják a lámpát, mégsem mehet oda senki. Más uszodákkal nem tudnak számolni, mert a vonzáskörzeten belül ez az uszoda van.

A 24.hu megkereste az Iron Aquaticset, vajon ők miként látják a kialakult helyzetet. Tóth Fanni, a klub kommunikációs vezetője úgy fogalmazott, Hosszú Katinkáék miatt kellett lemondani a tanfolyamokat. Szerinte Darnyi Tamás hónapok óta tudta, hogy idővel az átépítés miatt be fogják zárni átmenetileg az általa használt budapesti sportuszodák zömét, így a sportuszodát is. Az eredeti tervek szerint az Iron Aquaticssel együtt tavaly szeptemberben indult volna el a Learn to Swim program is, de kifejezetten azért nem kezdték el a tanfolyamok szervezését, mert akkor még nem rendelkeztek az oktatáshoz megfelelő vízfelülettel.

"Kialakult a piacon egy verseny, ahol ahogy Darnyi Tamás, úgy mi is egyike vagyunk a szereplőknek. Nem a mi, kiváltképp nem Hosszú Katinka felelőssége a kialakult helyzet" - nyilatkozott Tóth Fanni.