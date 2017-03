Vécépapírral tiltakoztak a szurkolók a drága jegyek ellen

A BBC brit hírportál beszámolója szerint a német drukkerek egy drapériát is kifeszítettek, amelyen a "Futball szurkolók nélkül egy pennyt sem ér" felirat volt látható. A keddi BL-nyolcaddöntőre egy vendégszektorba szóló jegy 80 fontba (28 600 forint) került, ezt sokallták a müncheniek.

A Bayern fanatikusainak londoni tiltakozása nem újdonság, hiszen az előző idényben is találkozott a két csapat, igaz, akkor a csoportkörben. A 2015. október 20-i, 2-0-s Arsenal-győzelemmel zárult angliai mérkőzésen a német szurkolók a találkozó első öt percében nem mentek be a lelátóra, csak a most használt drapériát feszítették ki.

Akkor egy vendégjegy 64 fontba (23 ezer forint) került, míg a Bayernnél 59 eurót (18 ezer forint) kértek az angol szurkolóktól.

A BBC szerint drukkerei keddi akciója miatt a Bayernt minden bizonnyal megbünteti az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA), hiszen a kezdő sípszó után néhány percig állt a játék, amíg a pályamunkások letakarították a pályáról a bedobált tárgyakat.

A müncheniek a párharc hazai mérkőzéséhez hasonlóan 5-1-re nyerték a nyolcaddöntő visszavágóját is, és kettős győzelemmel, 10-2-es összesítéssel jutottak be a negyeddöntőbe.