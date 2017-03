Belesérült a horrorisztikus futballcsodába a Barcelona edzője

A Barcelona futballtörténelmi győzelmet aratott szerda este a Paris Saint-Germain ellen a Bajnokok Ligájában, 0-4-ről korábban még egyetlen csapat sem jutott tovább. Ráadásul a rendes játékidőben, hosszabbítás nélkül! A katalánok megérdemlik a dicséretet, de az is tény, Unai Emery PSG-je önmagát ütötte ki.

A L'Équipe nem kímélte a PSG-t. „Párizs tragikus”, „Minősíthetetlen”, „Történelmi hajótörés”, harsognak a címei. Osztályozókönyvében Neymarnak, a meccsvégi katalán feltámadás vezérének adja a legmagasabb osztályzatot, a leggyengébbet pedig Kevin Trapp kapusnak, Meunier-nek és Rabiot-nak. Nehéz lenne vitatkozni az ítészekkel.

A cikkek állásfoglalása egyértelmű: a PSG önmagát verte meg. Két felesleges tizenegyes, egy még feleslegesebb öngól, egy rossz kapus, a középső védők sorozatos hibái – elöl pedig a második félidőben világsztárok hibája, döntő pillanatban.

Noha a PSG nemhogy az első mérkőzésen mutatott önmagához, de a „hétköznapokhoz” képest is rettegve, bátortalanul, s eleve rossz taktikával futballozott, Edinson Cavani gólja után visszakapta a reményt. Kezében tartotta a mérkőzést. Bő negyedórán keresztül már a Barcelona-játékosai is feladták a reményt. Cavani és Di María is egyedül vezethette Ter Stegenre a labdát, de mindketten rontottak. Ha bármelyikük belövi, „vége” a mérkőzésnek.

A Barcelona minden esélyt megkapott az ellenféltől, s élt vele.

Sztárjai, talán Neymart kivéve, nem játszottak kiemelkedően, de a brazil is az első tizenegyes kiharcolásán kívül leginkább az utolsó percekben emelkedett ki. Jellemző, hogy az UEFA Andrés Iniestát választotta a mérkőzés emberének, akit Luis Enrique lecserélt.

Ugyanakkor kijár az ünneplés a katalánoknak, hiszen futballtörténelmi feltámadást hajtottak végre, olyan helyzetből jutottak tovább, amilyenből még soha, egyetlen csapat sem a nemzetközi kupák 1955 óta íródó történetében. Olyan végjátékot produkáltak, amilyenhez csak kevés mérkőzésé, de

a Camp Nouban játszott 1999-es BL-döntőjéhez feltétlenül hasonlítható.

Graham Hunter az uefa.com tudósítója nem is hagyta ki a ziccert, szerinte Kevin Trapp éppen a pálya ugyanazon négyzetméterén üldögélt magába roskadva, mint 18 éve Sammy Kuffour, a Bayern ghánai védője a Manchester United két gólja után.

„Aki itt volt ma a Nou Campban, emlékezni fog erre. Ez őrült emberek különleges sportja – mondta Luis Enrique, a Barcelona vezetőedzője. – Ezt az estét nehéz szavakkal elmondani. Egy horrorfilmre emlékeztetett, mely fantasztikusan indult, olyan hangulatban, amilyennel még nem találkoztam a stadionunkban, s olyan feszültséggel, melyet sosem láttam. Mindenkinek szeretném megköszönni, aki a 0-4 után is hitt bennünk.

Ma mindent egy lapra tettünk fel és bejött.

Nagyon ritka az ilyen végkifejlet a futballban, de ez most a mi körünk volt."

Luis Enrique azzal viccelődött, hogy bele is sérült a lefújás utáni ünneplésbe, és otthagyta néhány térdszalagját a pályán.

VIDEO: Luis Enrique celebrating Barcelona's 6th goal against PSG. [@VidaBlaugrana_] pic.twitter.com/yLT77nh5m3 — Barça News Forum (@BarcaNewsForum) 2017. március 8.

Unay Emery, a PSG edzője nehezen találta a szavakat az összecsapás után: „Az utolsó percekben mindent elveszítettünk, amiért dolgoztunk, s nincsen magyarázat arra, ami történt. El kell fogadnunk a tényt, hogy óriási lehetőséget szalasztottunk el a remekül sikerült első mérkőzés után. Nagyot nőhetett volna az önbizalmunk a továbbjutással, de nem sikerült. A kudarcból sokat lehet tanulni, s ez a mai nagy kudarc a játékosok és az edzői stáb számára is. Az első félidőben a hangulat megfogott minket, nem tudtuk a hazai meccsen mutatott játékunkat folytatni, megnehezítettük a saját dolgunkat. A második félidőben azonban változtak a dolgok, és én is sokkal nyugodtabb voltam a kispadon, mert egyre több problémát okoztunk a Barcának. A játékvezetői döntések nekik kedveztek, de a fontos szituációkban sokkal jobban kellett volna játszanunk."