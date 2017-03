Ma eldől, komolyan veszi-e Mourinho az Európa Ligát

Az angol csapat trénere, José Mourinho azt mondta, csak akkor kezdenek el "igazán komolyan" gondolni az EL-re, ha sikerül elbúcsúztatniuk az orosz gárdát is, s ezzel bejutnak a negyeddöntőbe.

Az MU jelenleg hatodik a Premier League-ben, három pontra van a már Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helytől. Az Angol Ligakupát megnyerte, ezzel biztosította, hogy a következő idényben is indulhasson az EL-ben. Mourinho azt mondta, az elsődleges cél az, hogy minél előrébb végezzenek a tabellán, bár az EL-győzelem automatikus helyet jelentene a BL-ben.

A legjobb 16 között egy belga és egy német párharcra is sor kerül, a Gent a Genkkel, a Schalke 04 pedig a Borussia Mönchengladbachhal játszik, és várhatóan nagy érdeklődés övezi a francia bajnokság negyedik és az olasz pontvadászat második helyezettje, az Olympique Lyon és az AS Roma összecsapását is.

A csütörtöki program:

Európa Liga, nyolcaddöntő, 1. mérkőzések:

FC Köbenhavn (dán)-Ajax Amsterdam (holland) 19.00

Rosztov (orosz)-Manchester United (angol) 19.00

APOEL (ciprusi)-RSC Anderlecht (belga) 19.00

Gent (belga)-Genk (belga) 21.05

Olimpiakosz (görög)-Besiktas (török) 21.05

Olympique Lyon (francia)-AS Roma (olasz) 21.05

Schalke 04 (német)-Borussia Mönchengladbach (német) 21.05

Celta Vigo (spanyol)-Krasznodar (orosz) 21.05

A visszavágókat jövő csütörtökön rendezik.