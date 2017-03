Meglepetések a fociválogatott keretében

Bernd Storck két lépcsőben hirdette ki a portugálok ellen készülő magyar keretet. Az itthon játszók már március 13-án megkezdik a közös munkát Telkiben. A keretben újoncnak számít a Honvéd csatára, Eppel Márton, valamint a DVSC támadó középpályása, Holman Dávid is.

A névsorban találjuk a héten sikeres állampolgársági vizsgát tevő Paulo Viniciust, a Videoton FC brazil születésű védőjét is.

„Örömmel üdvözöljük azt a Vinicius Paulót a fedélzeten, aki már régóta Magyarországon él és futballozik, itt alapított családot is, és ha jól teljesít, a magyar nemzeti csapat lehetőséget kínál majd a számára, hogy visszaadja mindazt az országnak, amit a labdarúgástól és a szurkolóktól kapott” – köszöntötte a játékost a bő keretben Bernd Storck szövetségi kapitány.

Az idegenlégiósok egy héttel később, március 19-én csatlakoznak az itthon futballozó társaikhoz, addig a legjobb fiatalok segíthetik a felkészülésüket.

„Korábban még nem fordult elő, hogy a férfi U17-es, U19-es és U20-as válogatott is együtt készüljön Telkiben. Változatlanul hiszem, hogy a válogatott közelsége inspiráló és motiváló a fiatal játékosok számára, amit az is tovább erősít, hogy eseti jelleggel egy-egy feladat erejéig a legjobbak csatlakozhatnak a felnőtt csapathoz is. A közös felkészülés nemcsak az előttünk álló U17-es megmérettetés miatt fontos, hanem a jövő egésze miatt is” – hangsúlyozta a kapitány az mlsz.hu tájékoztatása szerint.

A megszokotthoz képest a keretben kisebb változások vannak:

ezúttal sem Elek Ákos, sem Nikolics Nemanja nem kapott meghívott,

melynek hátterében a játékosok klubváltása áll.

„Azt érzem igazságosnak, a válogatott úgy segítheti a játékosok fejlődését, ha a klubváltásukat követően hagyjuk őket futballozni, beilleszkedni az új közegükbe. Mindketten igen távolra kerültek Magyarországtól, nem lenne szerencsés, ha hazatérnének, de adott esetben Portugália ellen mégsem lépnének pályára” – mondta a döntés hátteréről Bernd Storck. Az említett játékosok mellett Guzmics Roland sérülése miatt nem csatlakozik a kerethez.

Kleinheisler Lászlót viszont annak ellenére is meghívta a szövetségi kapitány, hogy a Ferencváros játékosa eltiltás miatt nem léphet pályára Portugáliában. A középpályás alapembere a válogatottnak, és miután az év során kevés idő áll rendelkezésre a közös edzésekre, a csapatjáték és a csapategység erősítése szempontjából is hasznos, ha Kleinheisler is együtt készülhet a keret többi tagjával, annak ellenére, hogy Lisszabonban biztosan nem lép pályára. A kapitány ennek ellenére kíváncsi, milyen állapotban van a játékos, és szeretne, ha Kleinheisler az összetartásból erőt és önbizalmat tudna meríteni a jövőt illetően.

A keretben ott találjuk az 1997-es születésű Sallai Rolandot és az 1995-ös születésű Kalmár Zsoltot is.

A válogatott keret:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Kovácsik Ádám (Videoton FC),

Megyeri Balázs (Greuther Fürth)

Védők: Bese Barnabás (Le Havre), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (Videoton FC), Hangya Szilveszter (Vasas FC), Kádár Tamás (Dinamo Kijev), Kálnoki-Kis Dávid (Újpest FC), Korhut Mihály (Hapoel Beer-Seva), Lang Ádám (Dijon), Pintér Ádám (Ferencváros), Vinicius Paulo (Videoton FC)

Középpályások: Gera Zoltán (Ferencváros), Holman Dávid (DVSC), Kalmár Zsolt (Bröndby IF), Kleinheisler László (Ferencváros), Lovrencsics Gergő (Ferencváros), Nagy Ádám (Bologna)

Támadók: Dzsudzsák Balázs (al-Vahda), Gyurcsó Ádám (Pogon Szczecin), Eppel Márton (Budapest Honvéd),

Németh Krisztián (Al-Garafa), Priskin Tamás (Slovan), Sallai Roland (Palermo), Szalai Ádám (Hoffenheim)