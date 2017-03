Durván beszólt a magyar edzőknek Hosszú Katinka férje

A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka edző férje Facebook-posztban ecsetelte, hogy amikor beindították az Iron Aquatics versenyszakosztályát, elszomorítóan szembesült azzal, hogy tehetséges fiatalok óriási erőfeszítések ellenére sem tudták megmutatni, mire képesek. Még az olyan gyerekek is technikai hiányosságokkal és rossz beidegződésekkel küzdenek, akik 4-5 éve úsznak.

– Ezek a problémák elkerülhetőek lettek volna, ha az edzőik nem bevételi forrásként, hanem tanítványként tekintenek rájuk – jelentette ki az amerikai szakember. A magyar kollégák nem hagyták ezt szó nélkül.

A Borsonline megkérdezett két magyar szakembert is, mit szól Tusup állításához. Törös Károly, a Kecskeméti Vízmű Sport Club vezetőedzője szerint a magyar edzők kiválóak, nyilván van egy-két szakember, akit a pénz motivál, ám nagy általánosságban ezt kijelenteni nem helyénvaló.

Plagányi Zsolt, Cseh László mestere úgy látja, nyilván vannak rosszabb edzők, ám az utánpótlásképzésünk talán a világ legjobbja. "Amikor kezdő edző voltam, megdöbbentem, hogy bármely versenyre mentünk a kicsikkel, mindig mi álltunk a dobogón. Talán ez a hátránya is a rendszernek, hiszen nagyon gyorsan rendkívül jól megtanítjuk a kicsiket úszni, de ezzel együtt le is terheljük őket. Rendkívüli az eredmény­orientáltság. Shane-nel abban egyetértek, hogy a versenyzéssel ráérnénk, de ha nincs eredmény, akkor a szülő elégedetlenkedik, az egyesület pedig nem kap annyi pénzt. Amerikai kollégám kritikája annak is betudható, hogy

tapasztalatlan még az utánpótlásképzésben,

az Iron Aquaticsben egyelőre kevés a merítési lehetőség."

