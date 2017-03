Gólparádét tartott az Inter

A milánói együttesből - amely az első játékrészben 17 perc leforgása alatt ötször vette be a bergamóiak kapuját - Mauro Icardi, majd Ever Banega is mesterhármast szerzett. Az Atalanta hét bajnoki után kapott ki újra.

Serie A, 28. forduló:

Chievo-Empoli 4-0 (2-0)

Fiorentina-Cagliari 1-0 (0-0)

Internazionale-Atalanta 7-1 (5-1)

Napoli-Crotone 3-0 (1-0)

Pescara-Udinese 1-3 (0-1)

Sassuolo-Bologna 0-1 (0-0)

később:

Palermo-AS Roma 20.45

szombaton játszották:

Genoa-Sampdoria 0-1 (0-0)

pénteken játszották:

Juventus-AC Milan 2-1 (1-1)

hétfőn játsszák:

Lazio-Torino 20.45