Olimpia nélkül mi lesz a Fradivárossal?

A 2024-es olimpiai pályázat visszavonása után több nagy budapesti egyesületnél is várják a kormány döntését, hogy mi lesz a betervezett sportcélú fejlesztésekkel - értesült az mfor. Ezek között vannak olyanok, amelyek megállnának a saját lábukon, mert már az olimpiai beruházási tervek előtt napirenden volt a megvalósításuk.

A Ferencvárosnál is bizonytalanok, hogy mi maradhat meg a Fradi Város tervezett koncepciójából. Az Építők egykori telepén jönne létre a zöld-fehér klub új bázisa, új kézilabdacsarnokkal, jégcsarnokkal és uszodával. A tervek szerint az összes szakosztály átköltözne ide, míg a labdarúgók egyedül majd vehetik birtokba a most is használt sportközpontot – írja az mfor.hu.

A Fradiváros és Népliget fejlesztési koncepciója két külön projekt a ferencvárosiak szerint. Utóbbit a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felügyeli. Az idei költségvetésben 2,5 milliárd forintot különítettek el a liget rekonstrukciójára. Egy tavaly decemberi kormányhatározat pedig 10 milliárd forintot határozott meg a népligeti munkálatokra.

Az olimpiai pályázatnak a Fradiváros projekt is része volt. A visszalépés után nincsenek veszélyben a tervek,

legfeljebb kisebb korrekciókra kerülhet sor.

A teljes Népliget-csomagból viszont kikerülhetnek elemek.