A Barcelona lehet a példa a válogatott előtt

Az MLSZ elnöke is bekerült a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség pénzügyi bizottságába. Csányi Sándor a TV2-nek adott interjúban elmondta, hogyan változhat a szurkolók beléptetése, mekkora az esélye a válogatottnak Portugáliában és mitől emelkedhet a bajnokik nézőszáma.

Az MLSZ elnöke is bekerült a FIFA pénzügyi bizottságába, és hamarosan újabb fontos tisztséget kaphat. Csányi Sándor erről a TV2 I/I Azurák Csabával című műsorában beszélt. Hozzátette: pályázott a FIFA tanácsának tagságára is, erről április elején az UEFA kongresszusán dönthetnek.

Csányi Sándor elmondta azt is, hogy a szövetség döntősével összhangban a klubok egyszerűsíthetik a szurkolók beléptetését. A szövetség előírásai – és a törvényi kereket – között minden klubnak lehetősége van olyan beléptetést végezni, amilyet jónak lát, de most az MLSZ törvénymódosítást kezdeményez.

„Azt indítványozzuk, úgy módosuljon a jogszabály, hogy ne legyen minden mérkőzésen kötelező a szurkolók azonosítása, mivel sok olyan meccs van, amely nem kockázatos, ráadásul évek óta nem volt komolyabb szurkolói rendbontás. Az infrastrukturális feltételek is olyan szintűek, hogy a rendbontókat már könnyen be lehet azonosítani. A legkockázatosabb meccsekről a rendőrség dönthet, és ahol szükséges, ott lehet az ellenőrzés, máshol ez nem fontos” – ismertette a szövetség álláspontját az MLSZ-elnök.

Csányi Sándor a most zajló stadionépítésektől várja azt, hogy a közeljövőben emelkedjen a nézőszám az NB I mérkőzésein.

„Ehhez hozzájárulhat az is, ha kevesebb lesz a külföldi futballista a csapatokban és egyre több fiatal kerül be, az a nézők számára is vonzóbbá teszi a magyar focit” – hangsúlyozta az elnök, aki szerinti igenis vannak színvonalas meccsek.

A sportvezető úgy látja, hogy a klubok gyenge nemzetközi teljesítményét meghatározza az egyesületek anyagi helyzete, ugyanis a magyar csapatok és a lengyel, orosz, ukrán klubok költségvetése között jelentős különbség van.

„A klubcsapatok már stabil helyzetben vannak, de ha azt akarjuk, hogy a nemzetközi sorozatokban is komolyabb sikereket érjenek el, akkor tovább kell erősíteni a csapatok gazdasági lehetőségeit” – hangsúlyozta az MLSZ első embere.

Csányi Sándor a portugálok elleni világbajnoki selejtezőről azt mondta, hogy a rivális számít esélyesnek, de bízik a bravúrban, amellyel a válogatott közel kerülhet a vb-kvalifikációhoz. Hozzátette: számára a válogatott 1-0-ás lisszaboni győzelme felérne a Barcelona történelmi BL-bravúrjával. A vereséget mindenképpen el kellene kerülnie a csapatnak.

A nemzeti együttes március 25-én lép pályára idegenben a portugálok ellen. Az itthon játszók már elkezdték a munkát Telkiben, a légiósok a március 19-én csatlakoznak. A válogatott több nappal a mérkőzés előtt Lisszabonba utazik.