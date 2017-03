Dárdai Pál nagy dobása

Hétfőn jön a kuparangadó

Kevés mérkőzést rendeztek a hétvégén a Premier League-ben az FA-kupa fordulója miatt. A Liverpool, ha nagyon nehezen is, de hátrányból fordítva 2-1-re megverte a mezőny egyik leggyengébb idegenbeli mérleggel rendelkező csapatát, a Burnleyt. A Pool öreg híveinek talán fura: Barnes szerzett vezetést a „vörösök” ellen az Anfield Roadon, az első félidő utolsó percében Georginio Wijnaldum, majd a második játékrészben Emre Can szerzett gólt.

A legizgalmasabb mérkőzést a Bournemouth és a West Ham United játszotta, előbbi annak ellenére is nyert, hogy Joshua King és Benik Afobe is kihagyott egy-egy tizenegyest. Igaz, King lőtte csapata mindhárom gólját.

Az FA-kupában a Manchester City, az Arsenal és a Tottenham már bejutott az elődöntőben. A City 2-0-ra verte a Middlesbrough együttesét, David Silva már a 3. percben megszerezte a vezetést, aztán Sergio Agüero érte el a második találatot a 67. percben. A City 2013 óta először jutott be az FA-kupa elődöntőjébe. Pep Guardiola, a menedzser ellenben mind a nyolc, eddig vezetőedzőként töltött idényében elérte a spanyol, a német, vagy éppen az angol szövetségi kupa elődöntőjét.

Az Arsenalnak nem okozott gondot az ötödik osztályú Lincoln City legyőzése az Emiratesben, noha a zöld mezes kiscsapat egy félidőn keresztül remekül tartotta magát. Theo Walcott az első játékrész utolsó percében megszerezte a vezetést, s aztán még további négy gólt értek el az „ágyúsok”.

Még fölényesebben nyert a Tottenham, amely 6-0-ra kiütötte a harmadik vonalbeli Millwallt. A koreai Hjong Min Szon mesterhármast ért el. A

Spurs hívei most mehettek utoljára kupamérkőzésre a 118 éves White Hart Lane-re. A mérkőzés 10. percében Harry Kane megsérült, nélküle nyert a csapat. A negyedik FA-kupa-negyeddöntőt hétfő este játssza a Chelsea és a Manchester United.

Megtört a Suárez-mágia

Spanyolországban a Barcelona nagy meglepetésre kikapott a kiesés ellen harcot vívó Deportivo La Corunától, amely közel sem olyan erős, mint mondjuk másfél évtizeddel ezelőtt volt. Luis Enrique, részben kényszerűségből, hiszen Rafinha és Neymar sérülés miatt maradt ki, öt helyen is megváltoztatta a PSG ellen győztes kezdőcsapatot. Nem vált be: a Barcelona 2-1-re kikapott. A galíciai gárda Joselu révén szerzett vezetést az első félidőben, ezt Luis Suárez a 46. percben kiegyenlítette.

Ám a házigazdák a 74. percben Bergantinos fejes góljával megszerezték a győztes találatot. Ez volt a katalánok első veresége (67 győzelem és öt döntetlen után) olyan mérkőzésen, amelyen Luis Suárez gólt szerzett. A Barcelona 71 százalékban birtokolta a labdát, Messi az előző öt meccs mindegyikén szerzett gólt, most nem.

A Real Madrid Keylor Navas gyermeki hibája után hátrányba került a Betis ellen a Bernabéuban, Cristiano Ronaldo a 41. percben kiegyenlített, de utána csak szenvedett. A 82. percben, már emberelőnyben, Sergo Ramos megint megszerezte a szokásos gólját. A védő a legutóbbi 22 góljából 19-et akkor szerzett, amikor a Madrid hátrányban volt, vagy legjobb esetben döntetlenre állt.

Az Atlético Madrid – ha nem is könnyen, de – Antoine Griezmann a 84. percben elért találatával 1-0-ra győzött idegenben a Granada ellen. A Sevilla viszont csak egy pontot szerzett, nem bírt otthon a Leganésszel (1-1).

Berlini oroszlánbarlang

Németországban az élcsapatok közül csak a Hertha BSC és a Bayern München nyert. Utóbbi nem meglepetés, a bajorok tavasszal is kiválóan szerepelnek, ellenfelük, az Eintracht Frankfurt egyre hátrább csúszik, a legutóbbi öt bajnokiját elveszítette. (Huszti Szabolcs a legjobbkor távozott.) A 3-0-s győzelemhez Douglas Costa egy, Robert Lewandowski két góllal járult hozzá. Kikapott az RB Leipzig is, méghozzá otthon, a Wolfsburgtól (0-1). Az lett a forduló egyetlen vendéggyőzelme.

Dárdai Pál együttese, a Hertha BSC 2-1-re verte a Bajnokok Ligájában kiválóan szereplő Borussia Dortmundot. Aubameyang ismét szerzett gólt, így még mindig vezeti a góllövőlistát, de Lewandowski felzárkózott mögé. A kiváló, 10-1-1-es hazai mérleggel rendelkező Hertha góljait Salomon Kalou és szabadrúgásból Marvin Plattenhardt érte el.

Az Inter kiütötte az Atalantát

Olaszországban a Juventus sorozatban a 31. hazai bajnoki mérkőzését is megnyerte, igaz, finoman szólva is nehezen. A Milan nagyon jól tartotta magát, Mehdi Benatia vezető gólját Carlos Bacca kiegyenlítette. A 90. percben José Sosa piros lapot kapott, majd nem sokkal később Paulo Dybala megszerezte a rangadót eldöntő gólt – tizenegyesből.

A forduló másik slágerének ígérkezett az Internek és az idény egyik meglepetéscsapatának, az Atalantának a találkozója a San Siróban. A bergamóiak az előző két fordulóban egyetlen gólt sem kaptak a Napolitól és a Fiorentinától, most ellenben az Inter egy hetessel küldte haza őket. A fekete-kékek a 17. és 34. perc között öt gólt is szerezve döntötték már el bő félóra alatt a meccset, Mauro Icardi, majd Ever Banega is mesterhármast szerzett.

Hosszú hetek után ismét nyert a Bologna (1-0), a Sassuolo ellen idegenben három pontot szerző alakulatban Nagy Ádám nem kapott helyet. Az AS Roma idegenben 3-0-ra megverte Sallai Roland csapatát, a Palermót.

