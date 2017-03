A Mercedes abbahagyja Michael Schumacher támogatását

Michael Schumacher még 2013 decemberében szenvedett síbalesetet Franciaországban, és a súlyos fejsérülései után még most sincs olyan állapotban, hogy megjelenjen a nyilvánosság előtt. Utolsó csapata, a Mercedes az első pillanattól látványos megoldással jelezte támogatását: az ezüst színű autókra

felkerült a #KeepFightingMichael felirat.

A Schumacher kitartásra ösztönző festés az elmúlt három szezonban ott volt a világbajnokságot nagy fölénnyel nyerő autókon, 2014-ben egészen nagy, a legutóbbi két idényben valamivel kisebb felületen.

Az idei teszteken és a hivatalos bemutatón sem szerepelt azonban a felirat az új W08 jelű 2017-es autón. A német lap érdeklődött is a lépés okairól, de nem kapott választ a csapattól, így lehet, hogy csak elfelejtkeztek a feliratról, de az is meglehet, ezzel is jelzik, hogy vége egy szakasznak az istálló történetében. A világbajnokként 2016 végén visszavonuló Nico Rosberggel ugyanis a csapatot 2009-ben elindító kulcsemberek közül az utolsó távozott. Nem dolgozik már a német márkának Ross Brawn csapatfőnök és Norbert Haug sportigazgató sem.

