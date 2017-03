Váratlan fordulat: Hosszú Katinka mégis vállalja!

Vasárnap avatják fel a budapesti vizes-világbajnokság visszaszámláló óráját az Erzsébet téren, és a szerkezetről a leplet mások mellett Hosszú Katinka rántja majd le. Mindez azért érdekes, mert a háromszoros olimpiai bajnok úszónő 2015-ben épp a budapesti vizes világbajnokság első reklámfilmje okán veszett össze végleg Gyárfás Tamással, a Magyar Úszó Szövetség akkori vezetőjével, aki ingyen kérte szerepvállalásra.

Mióta Gyárfás januárban távozott a sportág vezetéséből,

megváltozott Hosszú hozzáállása is:

előbb felavatta a vb-nek - és az úszóiskolájának - otthont adó Duna Arénát, majd immár deklaráltan újra megjelent a világbajnokságot reklámozó sportolók között.

A 24.hu megkérdezte Hosszú Katinkát, hogy korábban miért nem volt hajlandó beállni az eseményt arcukkal is tevőlegesen támogató sportolók közé. A sajtósa, Tóth Fanni közölte:

Hosszú problémája kifejezetten Gyárfás Tamás személyéhez kötődött,

a sportolókkal szembeni hozzáállását kifogásolta.

"Katinka mindig is úgy gondolta, hogy a hazai világbajnokság hatalmas esemény az életében, arról pedig nem tehet, kettejük kapcsolata, az üggyel szembeni háttérbehúzódása miként lett kommunikálva a szövetség akkor vezetése által. Katinka mindig is szerette volna személyével is támogatni a világbajnokságot, de ez kifejezetten emiatt nem történhetett meg. Most, hogy jóval sportolóközpontúbb a vezetés, Katinka is örömmel áll be a világbajnokság támogató csapatába. Valamennyi sportolóval van szerződése a Budapest 2017-nek. Az idei év eleje óta Katinkával is" – mondta Tóth Fanni.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!