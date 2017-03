Csúcsrangadó Veszprémben

A szegediek legutóbb 14 éve, 2003 februárjában nyertek a rendes játékidőben nagy riválisuk otthonában, akkor a bajnoki alapszakaszban 28-25-re bizonyultak jobbnak. A 2007-es bajnoki döntő első meccsét hétméteresekkel nyerték meg idegenben 31-30-ra, de azóta, vagyis csaknem tíz éve nem volt komoly sikerélményük Veszprémben.

Tavaly ősszel 26-23-ra a Szeged nyerte hazai pályán a rangadót, a veszprémieknek ez az egyetlen pontvesztésük eddig az NB I alapszakaszában. A csongrádiak még százszázalékosak, mert bár december 16-án döntetlent játszottak Tatabányán, többszöri óvásuk után a szövetség megsemmisítette a 18-18-as eredményt, és újrajátszást rendelt el, amire április 25-én kerül sor.

A férfi élvonalban az alapszakaszt két meccsből álló döntő követi, vagyis - a papírforma szerint - a szombaton 17 órakor kezdődő találkozó tétje a presztízsen kívül az, hogy ki játszhatja majd hazai pályán a második mérkőzést.

A veszprémiek egyik legtapasztaltabb játékosa, Iváncsik Gergő a klub honlapján úgy fogalmazott, a Szeged gyorsan és pontosan kézilabdázik, valamint a védekezése is elég kemény.

"Függetlenül attól, hogy kicserélődött majdnem az egész csapat, viszonylag hamar összeszoktak, és megmutatták, hogy a Bajnokok Ligájában és a bajnokságban is számolni kell velük. Erősek mindkét fronton. Ha össze kellene állítanom, hogy pályafutásom során melyek voltak a legjobb szegedi csapatok, azt gondolom, az idei összeállításuk benne lenne a háromban" - tette hozzá.

Balogh Zsolt, a Szeged válogatott átlövője az InfoRádiónak azt mondta:

a stabil védekezés lesz a legfontosabb.

„Jó előjel, hogy októberben hazai pályán győztünk, de az a siker akkor ér valamit igazán, ha most is sikerült jó eredményt elérni. Szeretnénk pontokat szerezni, de ez nehéz lesz, hiszen mindkét csapat jó formában van” - tette hozzá.

A válogatott játékos arról is beszélt, hogy a Löwen elleni múlt heti 30-24-es Bajnokok Ligája-győzelem is megmutatta, hogy a MOL-Pick Szeged egyre jobb formában van. A céljuk a BL-formát hozni Veszprémben is.

A találkozó szombaton 17 órakor kezdődik.