Neymar és Messi ezúttal nem együtt varázsolt

A montevideói Centenárióban az uruguayiak kifejezetten jó mérleggel és a második helyen állva várták a listavezető brazilokat. A válogatottat immár 174 mérkőzésen is irányító Óscar Washington Tabárez 2006 óta tartó második korszakában a Celeste kifejezetten jó hazai mérleggel dicsekedhet: tétmérkőzésen 2009 óta nem kapott ki.

Mostanáig. Pedig Edinson Cavani a nyolcadik percben büntetőből megszerezte a vezetést, s akkor komolyan elhitte a publikum, hogy csapatának lehet keresnivalója. Ám a brazilok ehhez túl jól játszottak, kifejező a legnagyobb montevideói napilap, az El País címe: Lección de futból,

Futball-lecke.

Paulinho, a Tottenham korábbi játékosa, a kínai (kantoni) Guangzhou Evergrande játékosa a 18. percben kiegyenlített, majd a második félidőben el is döntötte a mérkőzést. További két gólt szerzett, az utolsót a 92. percben, közben Neymar is meglőtte a magáét, így alakult ki a végeredmény. Az El País mértéktartó volt, s dicsérte az „északiakat”. Azt írta, a braziloktól ki lehet kapni, de a háromgólos különbség sok volt.

Paulinho (teljes nevén José Paulo Bezerra Maciel Júnior) a válogatottbeli pályafutása során először szerzett egynél több gólt egy mérkőzésen. 2013-ban egyszer már lőtt győztes gólt az uruguayiak ellen, de azóta csupán egyszer, az argentinok elleni, tavaly őszi vb-selejtezőn talált a kapuba arany-zöld mezben. Neymart is ünnepelte az El País, hiába lőtt Paulinho hármat is, az uruguayiak szerint a brazil válogatott továbbra is úgy írható fel: Neymar és tíz másik.

Tite, a szövetségi kapitány a nyolcadik mérkőzésén van túl a válogatottal, mindegyiket megnyerte, összesen két kapott góllal. Az egyik, a kolumbiaiak ellen öngól volt, a másodikat most tizenegyesből rúgta Cavani.

Argentína Lionel Messi büntetőből rúgott góljával verte meg a chileieket a River Plate – nem hivatalosan – Monumentalnak nevezett stadionjában. Ángel Di María harcolta ki a tizenegyest (némi rosszmájúsággal: most megkapta, amit a Camp Nouban nem ítéltek meg a javára), Messi pedig belőtte a labdát korábbi klubtársa, Claudio Bravo hálójába. Az argentin világsztár a 100. Copa América tavalyi döntőjében kihagyta a chileiek elleni szétlövésben a tizenegyesét.

Voltak ugyan a vendégeknek is gólszerzési esélyei, elsősorban Alexis Sánchez révén, de nem tudták kihasználni őket. Messi nélkül évek óta nem tudott nyerni az argentin válogatott a Monumentalban, vele sikerült.

Dél-amerikai vb-selejtezők, 13. forduló

Uruguay-Brazília 1-4 (1-1)

Paraguay-Ecuador 2-1 (1-0)

Venezuela-Peru 2-2 (2-0)

Argentína-Chile 1-0 (1-0)

Kolumbia-Bolívia 1-0 (0-0)

Az állás: 1. Brazília 30 pont, 2. Uruguay 23, 3. Argentína 22, 4. Kolumbia 21, 5. Ecuador 20 (23-18), 6. Chile 20 (21-18), 7. Paraguay 18, 8. Peru 15, 9. Bolívia 7, 10. Venezuela 6

Következik, 14. forduló:

Kedd:

Bolívia–Argentína, La Paz 22.00

Ecuador–Kolumbia, Quito 23.00

Szerda:

Chile–Venezuela, Santiago de Chile 0.00

Brazília–Paraguay, São Paulo 2.45

Peru–Uruguay, Lima 4.15

