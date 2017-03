Repülőteret is elneveztek Ronaldóról

Portugáliában repülőteret neveztek el Cristiano Ronaldóról, a Real Madrid négyszeres aranylabdás futballistájáról. A 32 éves támadóról szülővárosa, a Madeira szigetén található Funchal nemzetközi repülőtere kapta új nevét. Az avatóünnepségre szerdán kerül sor, egy nappal a svédek elleni felkészülési mérkőzést követően.

A portugál válogatott hétfőn landolt a funchali reptéren, s magával vitte a tavaly nyáron szerzett Európa-bajnoki trófeát is.

Funchal városában gyakorlatilag egész iparág épül Ronaldóra, hiszen szobra, múzeuma és egy szállodája is van a 137-szeres válogatott csatárnak, aki szombaton két gólt szerzett a magyarok ellen 3-0-ra megnyert vb-selejtezőn.

A múzeumban, amelyet a futballista finanszíroz, több aranylabda mellett mezek és más relikviák, trófeák láthatók.

A Pestana-lánccal közös lifestyle szálloda csak az első volt a sorban: a 2016 nyarán megnyílt hotelt még abban az évben egy újabb követte Lisszabonban, és ezek mellett Madridban és New Yorkban is épül egy-egy. Természetesen mindenhonnan CR7 tekint ránk a folyosóktól fürdőszobatükörig, és egy kisebb múzeumot is berendeztek.

A szobor 2014 decembere óta áll Funchalban: a Ronaldót a szabadrúgás előtti jellegzetes terpeszállásban ábrázoló, 3,4 méter magas emlékmű az egyik belvárosi téren található.

