Történelmet írt a 150 millió eurós csodagyerek

Egy csaknem kétméteres gyerekről beszél Olaszország: Gianluigi Donnarumma lett a legfiatalabb kapus az olasz válogatott történetében, aki kezdőként lépett pályára. A Milan kapusát tartják jelenleg a világ legtehetségesebb futballistájának, és hamarosan ő lehet a legdrágább is.

Az olasz labdarúgás legújabb kori történelme tele van világklasszis kapusokkal. Közéjük bekerülni - még említés szintjén is - borzasztó nehéz. Zoff, Zenga, Toldo és Buffon olyan kimagasló egyéniségei a sportágnak, hogy jobb olasz könyvesboltokban külön polcokat töltenek meg a róluk, velük foglalkozó könyvek. Mégis Itália az elmúlt napokban egy 18 éves kapusról beszél. Gianluigi Donnarumma kedd este

történelmet írt: ő lett a legfiatalabb kapus

az olasz válogatott történetében, aki kezdőként lépett pályára.

Az 1999 februárjának végén, Nápoly környékén született, Gigiónak becézett kapus pályafutását a Milan utánpótlás-akadémiáján kezdte.

A 2014-15-ös szezon nagy részét a második csapatban töltötte. 16 éves és 242 napos volt, amikor bemutatkozott a Serie A-ban. A Milan ellenfele a Sassuolo volt, a piros-feketék 2-1-re győztek. Ezzel ő lett az olasz futball második legfiatalabb kapusdebütánsa: Giuseppe Sacchi 13 nappal fiatalabb volt, amikor napra pontosan 73 évvel korábban bemutatkozhatott az olasz élvonalban – szintén a Milanban.

Nem kellett sokáig várnia Gigiónak az első hibátlan meccsre se: három nappal később a Chievo ellen 1-0-ra győzött a csapat, Donnarumma nem kapott gólt. Azóta már 63 mérkőzésen védte a hétszeres Bajnokok Ligája-győztes klub kapuját.

Gigiót első felnőttszezonja után már beválasztották a világ legtehetségesebb 21 éven aluli labdarúgói közé. Az első trófeájára sem kellett sokáig várnia: még 18. születésnapja előtt, 2016 utolsó napjaiban a Milannal az Olasz Szuperkupa katari fináléjában büntetőkkel legyőzte a Juventust.

A napokban pedig a tekintélyes Goal.com díját vehette át. A futballportál szakértőket kért fel, hogy értékeljék az 1998. január 1-je után született fiatal játékosokat a felnőtt csapatban szerzett tapasztalatok, a képességeik és a bennük rejlő potenciál alapján. Az így összeállított 50-es rangsor élére Donnarumma került, megelőzve a Monaco támadóját, Kylian Mbappét és a Dortmundban szereplő amerikai szélsőt, Christian Pulisicet.

Sokáig keresték Buffon utódját

Tíz évvel ezelőtt, nem sokkal Olaszország meglepő világbajnoki győzelme után az olasz sajtó arról cikkezett, hogy nagy bajban lesz a válogatott, ha az akkor 29 éves világklasszis Buffon visszavonul. A Gazzetta dello Sport hosszú írásban taglalta, hogy

„kihalnak” az olasz kapusok,

a Juve világklasszis 1-ese mögött nincs megfelelő utánpótlás. Az okok között az első helyen az szerepelt, hogy a nagy klubok szinte már csak tévedésből szerződtetnek olasz kapust – elsősorban a magas árak miatt. Az Inter kapuját akkor a brazil Júlio César védte, a Romáét a szintén brazil Doni (s mögötte másik két brazil, Júlio Sergio és Artur ült a padon). A Milannál az olasz Abbiatival szemben az ausztrál Kalacot és a brazil Didát favorizálta korszakos csapatában Carlo Ancelotti. A Lazio kapuját az argentin Carrizo és az uruguayi Muslera védte, a Fiorentina a francia Freyben bízott, a Genoa a brazil Rubinhóban, az Udinese a szlovén Handanovicban, a Catania a szintén argentin Bizzariban. Arról nem is szólva, hogy a Juvénál Buffon mögött az osztrák Manninger várt játékra.

A klubok nem bíztak a fiatal olasz kapusokban, és ezzel - mivel kimaradt a közvetlen utánpótlás - hosszú évekre bebetonozták Buffont a válogatott kapujába. (A 39 éves Gianluigi Buffon jelenleg 168 válogatottbeli fellépésnél tart!) A Squadra Azzurra vezetői próbálkoztak becsülettel az elmúlt tíz évben megtalálni a korszakos kapus utódját, nem sok sikerrel. De Sanctis, Marchetti, Sirigu, Perin tehetségét senki nem vonta kétségbe, mégis tény: egyikük sem tudott a Juventus legendájának a nyomába érni.

Donnarumma színre lépése ezért is jelentett többet az olasz labdarúgás szerelmeseinek. Amikor Gigio kedd este először lehetett kezdő a válogatottban, minden újság azonnal kiemelte: a debütálásakor 954 nappal volt fiatalabb, mint druszája, Buffon annak idején. Persze

kapusoknál a 18 év még gyerekkor,

ahogy a Gazzetta megjegyzi: bőven előfordulhat, hogy eltűnik a süllyesztőben, de talán most már valószínűbb, hogy a következő 15 év legnagyobb kapusa lesz. Ezt a verziót erősíti egy másik olasz kapuslegenda, a 112-szeres válogatott, világbajnok Dino Zoff is: „Donnarumma rendkívüli dolgokat csinál és mesés karrier előtt áll. Pályafutásának kezdete nagy reményt ad a jövőre nézve. Van azonban egy tanácsom: maradjon továbbra is alázatos, és törekedjen a fejlődésre, különösen szakmai szempontból.”

A 150 millió eurós jövő

A fiatal játékos jövőjéről minden héten megjelennek pletykák. Részben azért, mert a Milan jelene és jövője meglehetősen bizonytalan. Silvio Berlusconi évek óta árulja a klubot, hol thai strómanoknak, hol csak papíron létező kínai konzorciumoknak. A legújabb határidő a klub értékesítésére: április közepe.

Fotó: Fotók: acmilan.hu

Donnarumma szerződése 2018-ban jár le a Milannál, s több európai top klub is komolyan érdeklődik iránta. A Sky Sport Italia szerint a Manchester City 120-150 millió eurót is fizetne érte. Vagyis

ő lehetne a világ legdrágább kapusa, sőt játékosa is.

Kapusért eddig a legtöbbet a Juve fizetett, 2001-ben Buffon ára volt 52 millió euró. Vagyis ennek több mint a dupláját kaphatja a Milan. Bár sokan csak legyintenek az összegre, de érdemes felidézni, hogy Gigio ügynöke ugyanaz a Mino Raiola, aki tavaly rekordösszegért passzolta el a zseniális francia középpályást, Paul Pogbát a Manchester Unitednek. Ugyan ki gondolta volna, hogy 105 millió euróért vált klubot a 23 éves játékos?

Donnarumma viszont a Milan válsága és Mino Raiola „keverése” ellenére is világosan fogalmazott a City ajánlata után: „Remélem, hogy a Milanban fogom folytatni. Maradni akarok, hiszen Milan-szurkoló vagyok. A szerződésem 2018-ban lejár a klubbal, a meghosszabbítása pedig az ügynököm dolga.”

