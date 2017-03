Thomas Doll marad

A Digisport televízió Reggeli Start című műsorában az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál kijelentette, hogy Thomas Doll nincs nyomás alatt, az állása nem függ attól, hogy csapata bejut-e a csoportkörbe valamelyik nemzetközi kupában.

A sportvezető nyomatékosította, hogy

a Ferencváros változatlanul bajnok szeretne lenni, de egy ilyen szintű és költségvetésű klub számára az igazi terep és a realitás az Európa Liga csoportköre.

"Oda lehet érni, a keretünk is alkalmas rá, de ha megint nem sikerülne a nyári selejtező, a vezetőedzőnk állása akkor is biztos. Nem kérdés, hogy ősztől is ő lesz a Fradi vezetőedzője" - szögezte le.

Az FTC az OTP Bank Liga hétvégi, 24. fordulóját megelőzően a tabella negyedik helyén áll, hat ponttal lemaradva az éllovas Videoton FC mögött.