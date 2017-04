Győzelemmel ünnepelte Király születésnapját a Haladás

A vendégcsapat sorozatban negyedik bajnokiján maradt nyeretlen.

Swietelsky Haladás-Mezőkövesd Zsóry FC 4-2 (1-1)

Sopron, 1565 néző, v.: Szőts

gólszerzők: Wils (16.), Iszlai (48., 11-esből), Kovács L. (62.), Williams (66.), illetve Molnár G. (38.), Baracskai (90.)

sárga lap: Iszlai (56.)

Öt perc késéssel kezdődött a mérkőzés, amely előtt köszöntötték a 41. születésnapját éppen szombaton ünneplő Király Gábort, aki ezen a héten két évvel, 2019-ig meghosszabbította a szerződését a Haladással.

Kevés helyzet, két fejesgól

Az első félidőben egyenlő erők küzdelmét láthatta a közönség, jó volt az iram, bár helyzetek nem igazán alakultak ki, mégis két fejesgól született.

A fordulást követően nem sokkal Vági felrúgta Williamset a 16-oson belül, a megítélt 11-est Iszlai magabiztosan értékesítette. A folytatásban kontratámadásokra rendezkedett be a Haladás, s egy ilyen végén előbb Kovács növelte az előnyt, majd Williams is betalált, ezzel el is dőlt a három pont sorsa, a Mezőkövesd erejéből már csak a szépítésre futotta.