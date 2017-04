Magyar siker a vívó GP-n

A verseny eredményközlő honlapja szerint a viadal előtt a világranglistán harmadik Márton a szombati főtáblás küzdelmek során előbb francia, majd orosz vetélytársát győzte le simán, a 16 között viszont nagyon megszenvedett a szintén francia Saoussen Boudiaf-val, aki ellen 15-14-re nyert.

Márton Anna a negyeddöntőben a szakág legendás alakját, a 2004-ben és 2008-ban is egyéni olimpiai bajnok amerikai Mariel Zagunist 15-11-re verte, az elődöntőben pedig az olasz Martina Crisciót még könnyebben, 15-8-ra. A döntőben a riói olimpián egyéniben és csapatban is aranyérmes, világranglista-vezető orosz Jana Jegorjan volt az MTK sportolójának ellenfele, akitől 15-12-re kapott ki. Márton dél-koreai szereplésével folytatta remeklését a szezonban, ugyanis decemberben a cancuni világkupa-versenyen is ezüstérmes volt, míg a februári, athéni vk-n győzni tudott.

A férfiaknál a 2004-es olimpiai bajnok Aldo Montano vert meg több magyart, a 32 között London és Rio egyéni bajnokát, Szilágyi Áront, a nyolcaddöntőben pedig Szatmári Andrást győzte le egyaránt 15-14-re. A másik két főtáblás közül Decsi Tamást Szatmári verte a 32-ben, s Gémesi Csanád is a főtábla második körében búcsúzott.