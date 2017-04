Botka kifakadt, és feladta a küzdelmet

Gyönyörű környezetben, de nagyon nehéz körülmények között versenyeztek a rali Európa-bajnokság szezonnyitó futamán, az Azori-szigeteken Botka Dávidék. A mezőny fele nem ért be a Ponta Delgada főterén felállított céldobogóra, és a Botka Rally Team párosa is idő előtt feladta a küzdelmet.

Kemény mezőnyben kellett helyt állnia a Botka Dávid-Szeles Péter duónak a szezonnyitó Eb-futamon.

„Az első nap után jó helyről indulhattunk, nem mi takarítottunk. A kezdő két szakasz jól sikerült, nem volt semmi gondunk.” – közölte a csapat tájékoztatása szerint Botka Dávid. „A harmadik gyorsaságin - a híres, a kráteren végigfutó hosszú szakasz rajtjában - eltört a váltónkban a kihajtás tengelyünk. Végig két-kerék hajtással tudtuk csak a gyorsaságit teljesíteni. Nehéz volt, lassan haladtunk. Próbáltam figyelni, hogy ne akadályozzam azokat, akik mögöttünk jöttek. Helyenként nagyon szűk ez a szakasz, de hála Istennek sikerült őket úgy elengedni, hogy nem vesztettek legalább ők időt.”

Ahogy az első este, most is hatalmas munka folyt a szervizben, hogy az autó újra versenyképes maradjon: „Kicseréltük a váltót. Ezen a váltón más beállítások voltak, mint az előzőn, nehezebb volt vele közlekedni. Ráadásul mindkét hátsó gátlónk tönkrement. A szervizbusszal csak egy tartalékot hoztunk, hiszen korábban sosem volt vele gond és figyelnünk kellett a kompozás miatt a busz súlyára. Tehát csak az egyiket tudtuk kicserélni, innentől kezdve már pattogott az autó az úton. Olyan dolgok mentek tönkre, amikkel tavaly nem találkoztunk. Most sikerült új problémákkal megismerkednünk... Eszméletlenül el voltam keseredve. Gondolkoztam azon, hogy abbahagyom az egészet.”

Végül eljutottak a péntek esti szervizig, ahol több csapat is próbálta segíteni a magyarokat. „Az éjszakai szervizben mindenki az autó alatt feküdt, még én is. Váltót, difit kellett cserélnünk, váltókábelt, kardánt és még egy csomó mindent. Késtünk 14 percet, de tudtuk folytatni. Tavaly egyszer sem volt gondunk sem a váltóval, sem a difivel.”

A zárónap első szakaszán aztán újra elszakadt a váltó-bowden, ami nyugodtan nevezhető az autó egyik típushibájának. „Novemberben rendeltem belőle többet is, hiszen már sokszor eltört, a tavalyi belga futamot is emiatt kellett feladnunk... Nem jött meg. Kiálltunk.”

Az egész csapat elkeseredett, hiszen sok munkát fektetett az idei szereplésbe és ez ebben a pillanatban nem látszik az eredményen. „Nagyon szomorúak vagyunk. Tényleg alaposan felkészítettük az autót, azt remélve, hogy idén már csak a versenyzéssel kell törődnünk. Sajnos bebizonyosodott, hogy nehéz úgy felkészíteni, hogy ne történjen semmi baja.”

A versenyautó autó kint maradt Lisszabonban, a Citroën Portugália segítségével egy szervizben várja a folytatást. A csapat ott készíti fel a következő versenyre és onnan indul két hét múlva hajóval a Kanári-szigetekre. „Próbálom túltenni ezen most magam. Megyünk a Kanárin, kicserélünk mindent, amit szükséges.

Megint egy zsák pénzt kell rákölteni az autóra.”

A pilóta autóváltáson gondolkozik, a csapat meghirdette a Citroën DS3 R5-öt. „Nagyon el vagyok keseredve. Ha most hazahoztuk volna, akkor be is fejeztem az EB-t. Kínlódtunk csak. Áruljuk az autót... Talán az lesz a legjobb megoldás, ha veszünk egy másik kocsit. Váltani kell, elég volt ebből a kínlódásból. Még nem tudom, hogy milyen autót kell venni, de az biztos: nem Citroën-t és nem Peugeot-t!”

A következő megmérettetés május első hétvégéjén, a spanyol szigeten megrendezendő aszfaltos futam, a Rally Islas Canarias lesz.

