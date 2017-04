Olyan kupát nyert a magyar olimpiai bajnok pólós, amit még soha

Megkönnyebbült Varga Zsolt, a Ferencváros vízilabdacsapatának vezetőedzője az Eurokupa megnyerése után, úgy érzi, öt év munkája érett be ezzel a sikerrel. Madaras Norbert, a Fradi olimpiai bajnok pólósa szerint csak az első másfél negyedre kellett különösen odafigyelni, a többi már belefért.

A Ferencváros nyerte a férfi vízilabda Eurokupát: a zöld-fehérek a finálé szerdai visszavágójának hatgólos előnnyel vágtak neki a Nagyvárad ellen, így a 7-7-es döntetlennel is magabiztosan hódították el a serleget.

"Megkönnyebbült vagyok, jól sikerült az utolsó meccs is, lehetett ünnepelni a végén.

Nagyon hosszú idő áll mögöttünk, az elmúlt öt év építkezése"

- mondta az InfoRádiónak Varga Zsolt. A ferencvárosiak vezetőedzője úgy látta, a döntő második meccsének elején jól ment a játék, az első negyedben az történt, amit elterveztek. A másodikban elkezdtek bizonytalankodni, de egy időkérés után ismét visszazökkentek.

"Megbillenések voltak a koncentrációban, de tudom, hogy a döntő második meccse nagyon nagy terhet rakott a játékosokra. Az első mérkőzésen elért hatgólos győzelem nehezen feldolgozható, láttunk rá példát a közelmúltban a labdarúgó Bajnokok Ligájában vagy az NFL döntőjében is - mondta Varga Zsolt, és hozzátette, fantasztikus élmény volt hazai pályán megnyerni a kupát: - A saját uszodánkban nyerhettünk ennyi ember előtt fantasztikus hangulatban. Most

minden Fradi-érzelmű embernek mosolyt csaltunk az arcára."

Az edző szerint a kupamenetelés nem volt olyan egyszerű, mint amilyen a döntő, voltak nehéz pillanatok. Az elején, a selejtezőben jól indultak, de aztán voltak megingások. A Rijekán olyan magabiztosan jutottak túl, hogy az edző is meglepődött. A legnehezebb a Herceg Novi ellen volt, mert hét negyeden keresztül vezettek a montenegróiak, és csak a visszavágón, Budapesten az utolsó negyedben tudta az FTC megfordítani a párharcot.

"Ez volt a kulcsmérkőzés - mondta Varga Zsolt. - A döntő kinti meccse nagyon jól sikerült, megtaláltuk azt a taktikát, amely nagyon működött ellenük, nem tudták feltörni a védekezésünket. A visszavágónak már inkább csak pszichés terhe volt."

Madaras Norbert: ilyen trófeám még nem volt

"Boldog vagyok, de ez a meccs nem most dőlt el, hanem az odavágón, most csak meg kellett őriznünk az előnyt. Ilyen trófeám még nincs, most már van" - mondta Madaras Norbert. Az FTC olimpiai bajnok játékosa úgy látta, a nagyváradi volt az a meccs, ahol nekik minden összejött, az ellenfél meg nagyon a tudása alatt játszott.

"Tudtuk, hogy ennek a meccsnek az első másfél negyede lesz nagyon fontos, akkor kiderül, hogy adunk-e nekünk esélyt, hogy elkezdjenek felzárkózni, és el tudják hinni, hogy meg tudják csinálni, vagy mi kezdünk jobban, és eldöntjük már az elején. Ami igazán fontos volt, az összejött az elején, magabiztosan vezettünk, a többi az előny tudatában már belefért" - mondta Madaras.

A kupagyőzelem után a bajnoki elődöntő vár a Ferencvárosra az Eger ellen.

"Nem mi vagyunk az esélyesek, de nem is megyünk feltett kézzel. A Szolnok és az Eger ellen eddig nem nagyon jöttek össze a dolgaink ebben az évben, talán itt az ideje, hogy bizonyítsuk, sokkal jobbak vagyunk annál, mint amit eddig mutattunk."

