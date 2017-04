WTCC: kikkel küzd meg Michelisz Norbert?

Michelisz Norbert második szezonját kezdi a Honda gyári versenyzőjeként, és az idei bajnokság egyik egyik esélyeseként tartják számon. A magyar versenyző - akinek a napokban mutatkozott be saját istállója egy másik túraautó sorozatban - és aki immáron egy kislány édesapja is -,

nagy önbizalommal, de óvatosan várja a szezonkezdést.

Michelisz Norbert csapattársai a Hondánál a portugál Tiago Monteiro, és a japán Ryo Michigami lesz.

A Zengő Motorsport a tavalyi évhez hasonlóan ismét két autót indít. Az újabb változatot a francia egykori formula-1-es pilóta, Olivier Panis fia, Aurélien Panis, a régebbi autót pedig a tavalyi pilóta, Nagy Dániel vezeti majd.

A túraautó-világbajnokság másik gyári csapata a Volvo lesz, amely a holland Nick Catsbourggal, a svéd Thed Björkkel és az argentin Néstor Girolami áll rajthoz.

A Citroën és a Lada gyári csapata is kiszállt a bajnokságból, ám a Citroenek privát színekben továbbra is a pályán lesznek, Michelisz Norbert szerint továbbra is kifejezetten erős csomaggal: a Munnich Motorsport autóját Rob Huff vezeti majd, akire a magyar versenyző a legnagyobb csapaton kívüli ellenfélként tekint. Sebastian Loeb csapata három Citroennel áll rajthoz, amelyeket a brit Tom Chilton, Mehdi Bennani és a francia John Filippi vezetnek majd. Várhatóan a gyáriból priváttá változott Ladákat is láthatjuk majd a rajtrácson.

A négyszeres világbajnok Yvan Müllert és a háromszoros világbajnok José-Maria Lopezt viszont idén már nem láthatjuk a mezőnyben. Előbbi ugyan tesztelte a Volvo autóját, de korbban már bejelentette visszavonulását, utóbbi a Formula-E sorozatban versenyez.

A túraautó-világbajnokságon szombaton Marokkóban két szabadedzést, az időmérő edzést és a csapat időfutamot rendezik, vasárnap pedig magyar idő szerint délután fél hattól és fél héttől a két versenyt.

A világbajnokság 10 hétvége alatt 20 futamból áll majd, a WTCC Magyar Nagydíjat május 14-én rendezik.