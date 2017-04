A mezőny leggyengébb embere a játékvezető

Angliában remek napjuk volt az élcsapatoknak, Németországban és Olaszországban is nyert az első kettő – Spanyolországban ellenben a Real Madrid még döntetlennel is megerősítette a pozícióját.

Vége a Leicester nagy sorozatának

A Premier League első hét helyén álló csapatok mindegyike győzött (az Arsenal csak hétfőn lép pályára).

A Chelsea 3-1-re verte idegenben a korábbiakhoz képest hosszú, négymeccses veretlenségi sorozatát elbukó Bournemouth-t. Hazard ezúttal is szerzett gólt, Marcos Alonso már az ötödik bajnoki találatánál tart az idényben. A hazaiak csatára,

Joshua King 2017 eddigi felfedezettje,

a legutóbbi 11 bajnoki mérkőzésén tíz gólt szerzett. 2017-ben eddig csupán Romelu Lukaku és Harry Kane ért el nála több gólt.

A Tottenham nagyon magabiztosan, 4-0-ra intézte el a Watfordot, az utóbbi hetek „szokásos” gólszerzői - Dele Alli és a koreai Szon Heung Min - ezúttal is kitettek magukért. Mauricio Pochettino együttese, soraiban a második félidőben már a felépült Harry Kane-nel, sorozatban a tizenegyedik győzelmét aratta az idényben a White Hart Lane-en, ez a legjobb szériája 1987 óta.

A Manchester City, akárcsak a Chelsea, öngóllal került előnybe, majd Sergio Agüero meglőtte a maga gólját, s betalált a kapuba Delph is. Pep Guardiola együttese 3-1-re verte a Hull Cityt, de ez leginkább arra jó már csak, hogy a jövő idénybeli BL-szereplés ne kerüljön veszélybe.

A Liverpool a két brazil, Coutinho és Firmino a második félidő derekán 180 másodperc alatt szerzett egy-egy góljával fordított a Stoke otthonában. Mindketten csereként álltak be – ilyenkor megoszlanak a vélemények, hogy

Jürgen Klopp-e maga a cserekirály,

vagy a hibás, amiért nem kezdette a két legjobb csatárát.

A Manchester United sorozatban a 21. bajnoki mérkőzésén maradt veretlen, a Sunderland legyőzése nem jelentett nagy gondot. Ráadásul Ibrahimovic vezető gólja után, még az első félidőben, a hazaiaktól Larsson piros lapot kapott, így José Mourinho együttese emberelőnyben játszotta végig a második félidőt. Mkhitaryan azonnal növelte az előnyt, majd a hajrában Rashford beállította a 3-0-s végeredményt. Ibra, minden sorozatot figyelembe véve, a Man United 21 mérkőzésén szerzett gólt eddig az idényben.

Megszakadt a Leicester City nagy menetelése, miután, bár a tizedik percben már 2-1-re vezetett, 4-2-re kikapott az Evertontól.

Rangadót nyert a Bayern

Németországban a Bayern München simán, 4-1-re megverte a még nála is tartalékosabb Borussia Dortmundot. (A bajnoktól Manuel Neuer és Thomas Müller, a vendégektől Julian Weigl, Lukasz Piszczek, Kagava Sindzsi, Andre Schürrle, Erik Durm és Marco Reus is hiányzott.) Robert Lewandowski két gólt is szerzett korábbi klubja ellen, már 26-nál jár, vezeti a góllövőlistát az eggyel kevesebbnél tartó Pierre-Emerick Aubameyang előtt.

Fontos győzelmet aratott az RB Leipzig a Bayer Leverkusen ellen (1-0), ugyanakkor immár meglepetésnek számít, hogy a Hoffenheim 2-1-re kikapott Hamburgban.

Mivel vereséget szenvedett a Köln, nem tudott győzni az Eintracht Frankfurt, különösen fontos győzelmet aratott a Hertha BSC az Augsburg ellen, megerősítve az ötödik helyét. Dárdai Pál csapatának góljait az amerikai Brooks és a svájci Stocker szerezte.

Higuaín megállíthatatlan

Olaszországban a Juventus az újra nagy formában lévő Gonzalo Higuaín két góljával nyert a Chievo ellen (2-0). Nagy Ádám csapata, a Bologna 3-0-ra kikapott otthon az AS Romától, a sárga-bordók bosnyák csatára, Edin Džeko már a 34. góljánál tart az idényben.

Vasárnap este a Napoli teljessé tette az élcsapatok hibátlan hétvégéjét a Serie A-ban, miután a harmadik hely szempontjából nagyon fontos mérkőzésen, meglepően simán, 3-0-ra megverte a Laziót. Callejon az első félidőben szerzett vezető gólja után a másodikban Lorenzo Insigne is lőtt még kettőt.

Döntetlennel is növelte előnyét a Real Madrid

Spanyolországban a négy nagy csapat közül egyik sem tudott a múlt héten hat pontot szerezni. A Leganést 4-2-re legyőző Real Madrid a Bernabéuban 1-1-re végzett az Atléticóval, Pepe vezető gólja után kicsit elkényelmeskedte a végjátékot. Antoine Griezmann a 85. percben kiegyenlített.

Még rosszabbul járt a Barcelona, amely 2-0-ra kikapott a Málagától. Egykori játékosa, Sandro lőtte az első gólt, majd Rodriguez Menéndez, azaz Jony a másodikat, a 89. percben. Közben Neymar – alighanem túl szigorúan – piros lapot kapott egy ütközés után.

A mezőny leggyengébb embere a játékvezető volt,

aki nem adott meg szabályos gólt a Málagának, s elvett egy tizenegyest a Barcelonától.

