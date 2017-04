Új dél-amerikai szappanopera kezdődik kedd este

A Barcelona a Juventus ellen Torinóban, az AS Monaco a Borussia ellen Dortmundban játszik ma este, a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első fordulójában. Az öt európai topliga leggólerősebb két csapata számára az a kérdés: sikerül-e gólt szerezniük idegenben?

A Barcelona vezérkara számára egyértelmű a cél: legalább egy gólt szerezni Torinóban, s ezzel megkönnyíteni a visszavágót. A Messi, Suárez, Neymar trió vezérletével

a katalánok 88 bajnoki gólt szereztek eddig az idényben

(pontosan annyit, mint az AS Monaco), de még többet mondó adat, hogy 2014 ősze, gyakorlatilag az uruguayi középcsatár érkezése óta idegenbeli BL-találkozón csupán kétszer (egyszer az Atlético, egyszer pedig legutóbb a PSG ellen) nem találtak a kapuba. A legutóbbi 16 idegenbeli BL-mérkőzésükből tizenegyen legalább két gólt is szereztek.

Nyilván most az egyik létező legnehezebb ellenfél vár rájuk, ugyanis a Juventus egészen elképesztő mérleggel rendelkezik hazai pályán. 2015. augusztus 23., egy Udinese elleni botlás óta egyetlen vereséget sem szenvedett, más kérdés, hogy ősszel a három hazai csoportmérkőzése közül kettőn is csak döntetlent játszott.

Luis Enrique a hírek szerint Javier Mascheranót vezényli majd a középpályára, az eltiltott Sergio Busquets helyére, Gerard Piqué mellett így a francia Samuel Umtiti játszik majd. Az edző ezúttal a 4-3-3-as felállást favorizálja, ezzel is biztosabbá téve a védelmet.

A másik oldalon Massimiliano Allegri a 4-2-2-1-1-es formát választja, két argentin, Paulo Dybala és Gonzalo Higuaín lesz elöl.

Dél-amerikai csatárok csatája ez a párharc,

egyébként is, a két tervezett kezdő tizenegyben összesen kilenc dél-amerikai van. (A legtöbb az argentin, négy, de brazilból is lesz három.)

A másik párban a Borussia Dortmund erősebb tizeneggyel tud kiállni, mint szombaton a Bayern München ellen, mivel sérültjei közül Piszczek, Weigl és Kagawa is felépült. A német csapat a mostani szezonban 15 gólt szerzett a hazai BL-mérkőzéseken, igaz, hatot kapott. A Monaco a legutóbbi tíz idegenbeli BL-mérkőzésén kivétel nélkül kapott gólt, de a legutóbbi nyolcon, a leverkuseni kivételével, mindegyiken szerzett is. A franciáknak is lesz két fontos hiányzójuk, Sidibé sérült, Bakayoko pedig eltiltott. Minden sorozatot figyelembe véve a Borrusia Dortmund a szezon során eddig 92, míg a Monaco 133 gólt szerzett.

Mindkét mérkőzés 20.45-kor kezdődik.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!