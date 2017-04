Borkai Zsolt: nem lesznek álmatlan éjszakái, ha nem marad MOB-elnök

Én is hallottam, hogy a politikai már nem támogat engem, de én ezt nem így tudom - mondta Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke a Kisalföldnek abból az alkalomból, hogy száz nap múlt kezdődik Magyarország első olimpiai eseménye, a győri, XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál.

A fesztivál előkészületeiről Borkai Zsolt, aki egyben Győr polgármestere is, azt mondta, jól állnak, múlt héten mutatták be a fejlesztéseket az olimpiai sportágak vezetőinek. Az olimpiai láng Rómából érkezik majd a repülővel a péri reptérre, és Győrben állítják majd fel, de szeretnék körbevinni az országban is.

A Kisalföld felvetette az interjúban, hogy elképzelhető-e olyan paradox helyzet, hogy mire elkezdődik az olimpiai fesztivál, már nem Borkai lesz a MOB elnöke, mire azt felelte a városvezető: "Minden elképzelhető, bár bízom a támogatottságomban, ezért is vállaltam azt, hogy nemes küzdelemben dőljön el, a jövőben ki lesz a MOB elnöke."

Az olimpiai bizottság április 24-én tart rendkívüli közgyűlést, és az alapszabály módosításával minden lehetőséget meg akarnak adni azoknak,akik indulni kívánnak az elnöki posztért. Május 2-án rendezik a tisztújító közgyűlés.

Borkai a kérdésre, hogy elfogyott-e a politikai támogatottsága, azt mondta, hallott róla, de ő nem így tudja, voltak ugyan kétségei, de ezek elmúltak.

"Bízom benne, hogy folytatni tudom a munkát a MOB élén,

de nem lesznek álmatlan éjszakáim, ha ez mégsem következik be.

Néha megkérdezik tőlem, mi lesz május másodika után akkor, ha... Viccesen azt szoktam válaszolni: május harmadika" - mondta a MOB elnöke.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!