Egy marslakó verte meg a Barcelonát

A Juventus kedd este 3-0-ra nyert a Barcelona ellen Torinóban. Azóta a futballvilág azt találgatja, képes lehet-e még egyszer a Barça hasonló bravúrra, mint a PSG elleni fordítás volt. Az előző fordulóban 0-4-ről ment tovább a hazai 6-1-gyel.

A katalánok a két idegenbeli mérkőzésükön hét gólt kaptak, s egyet sem szereztek, hasonlóra még nem volt példa a történetük során, s a legcsekélyebb következtetés, hogy ez felveti a védelem minőségének, illetve a védekezési rendszerüknek a hibáját. Az olasz sajtó biztos abban, hogy a Juventus védelme sokkal jobb a PSG hátsó alakzatánál, s abban is, hogy az olasz bajnok nem lesz olyan udvarias vendég az első félidőben a Camp Nouban, mint a francia volt.

A spanyol sajtó vezető sportlapjai közül a Marca címlapját a dortmundi robbantás uralja, a torinói mérkőzés egy, de sokat mondó címet kapott: Újabb kiábrándulás a szörnyű Barcelonának. Az AS szerint újra összezuhant a Barcelona, a Mundo Deportivo pedig amellett, hogy nagyon szomorúnak és nagyon komolynak ítéli a helyzetet, idézi Luis Enrique bon mot-ját, amely szerint mintha a PSG–Barcelona mérkőzés harmadik félidejét látta volna. Sokatmondó, hogy a katalán Sport szavazásán a vélhetően többségükben Barça-szimpatizáns szurkolók közül is csupán 30 százalék véli úgy, hogy lehetséges egy újabb feltámadás a Juventus ellen.

Optimistább Robert Fernandez, a katalánok sportigazgatója, aki szerint „lehetséges a visszakapaszkodás”. Mi mást is mondhatna...

Ki az a Dybala?

Az olasz és a spanyol sajtó is egyetért abban, hogy a mérkőzés első számú hőse Paulo Dybala volt, akit La Joyának, vagyis Ékszernek becéznek. Hatalmas ékszernek nevezte őt a Gazzetta dello Sport, jelezve, ezen a meccsen túlnőtte Messit. A Corriere még tovább ment a főcímében:

Dybala az új Messi.

A Tuttosport: Messi kicsoda? A földönkívüli (szó szerint a marslakó) Dybala!

Paulo Bruno Exequiel Dybala 1993. november 15-én született a Córdobához közeli Laguna Largában, az apai nagyapja lengyel, de a felmenői között olaszok is voltak, ezért is kapta meg könnyen az állampolgárságot Itáliában. A helyi Institutóban kezdett futballozni az ottani B-ligában, sorozatban döntötte meg Mario Kempes, a klub negyven évvel korábbi játékosának rekordjait. Olyan jól futballozott, hogy 19 évesen, egyetlen élvonalbeli mérkőzés nélkül megvette őt Maurizio Zamparini a Palermo (néhány hete, február végén lemondott) elnöke, aki az új Segio Agüeróként harangozta be szerzeményét. Mondhatta volna, noha a testfelépítésük különböző, új Cavaninak is, hiszen az uruguayit is annak idején szinte ismeretlen játékosként szerezte meg, majd adta el nagy haszonnal a Napolinak.

Dybala három szezont játszott a Palermóban, az utolsóban 13 bajnoki gólt szerzett. 2015 nyarán, miután a Juventus elengedte az elveszített BL-döntő után Carlos Tévezt, a torinói klub közel 40 millió euróért megvette Paulo Dybalát. A csatár az első idényében 19 bajnoki gólt szerzett, a mostaniban még „csak” nyolcnál tart, de a BL-ben 7/4 a mutatója. Nagyon fényes jövő áll előtte.

