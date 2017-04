Messze nincs még vége

Ha már a barcelonai Sport is azt írja, hogy a Real Madrid szinte az elődöntőben van... Zinedine Zidane szerint azért ennyire nem egyszerű a képlet. Azt azért elismerte, hogy nagyot léptek előre, de sajnálta, hogy játékosai nem használtak ki még több helyzetet.

Semmi jel nem mutatott arra 45 percen keresztül, hogy a Bayern München nem folytatja kiváló hazai sorozatát a Bajnokok Ligájában. A Real Madrid elleni negyeddöntő első mérkőzésén vezetett 1-0-ra Arturo Vidal góljával, sőt lőhetett volna még egyet a játékvezető kegyéből, de a tizenegyest Vidal az égbe lőtte.

A második félidőben aztán

óriási fordulat történt.

Cristiano Ronaldo két gólt is szerzett – mindkettőt bravúros technikai megoldás eredményezte –, sőt Javi Martínez kiállítása után a spanyolok akár négy-öt további gólt is szerezhettek volna, ha Manuel Neuer nem véd szenzációsan, illetve, ha Sergio Ramos egy gondolattal hamarabb lép vissza fejessel szerzett (les)gólja előtt a védők mögül.

A játék képe alapján abszolút megérdemelt a spanyolok sikere, a kérdés csak az: Javi Martínez kiválását nem vészelhette volna-e át a Bayern szervezettebb védekezéssel, a kifejezetten támadószellemű játékosok hatékonyabb futballjával.

A bajorok 2014 tavasza óta először kaptak ki hazai BL-mérkőzésen, akkor is a Real Madrid volt a legyőző, Cristiano Ronaldo, aki eljutott a 100. európai kupagóljáig, akkor is kétszer talált a kapuba. (Sőt, az akkor ugyancsak duplázó Ramos is gólig jutott, igaz, lesgólig.)

Figyelemre méltó volt Zidane húzása, amellyel Gareth Bale lecserélte, a francia edző azt mondta a találkozó után, hogy nem akart kockáztatni, a walesi játékos nem érezte jól magát.

A Marca egyébként a „lapfej” fölött a Moanco sikerét is hirdeti, elsősorban Mbappé remeklését kiemelve. Nagyon úgy tűnik, hogy a nyáron a fiatal francia válogatott játékos lesz a Real Madrid egyik célpontja.

Cristiano Ronaldótól Zidane-ig minden madridi érintett azt mondta,

nincs még vége a párharcnak.

Így gondolja ezt Carlo Ancelotti, a bajorok edzője is, aki hangsúlyozta, hogy szerinte a visszavágóra a most sérülés miatt hiányzó kettős, Mats Hummels és Robert Lewandowski is felépülhet.

A Real Madrid az elmúlt szűk hat évben, 2011. április 27. óta mindössze egyszer, a Schalke 04 elleni kapott ki hazai pályán a BL-ben (3-4), de akkor is továbbjutott az idegenbeli 2-0 után.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!