Kapás Boglárka elmenekült

Kapás Boglárka 2015 decemberében váltott klubot, a BVSC-ből Újpestre igazolt. Az első felkészülése az akkor még újdonsült klubjában részben az ismerkedésről szólt. 2017-ben azonban már az edzője is jobban tudja, milyen jellegű munkára van szüksége a tanítványának - erről Virth Balázs számolt be korábban az InfoRádió Vegyesúszás című magazinműsorában.

Az UTE olimpikonja szerint inkább csak az edzések helyszíne, mintsem a munka jellege változott tavaly óta. Elsősorban az itthoni hideg miatt menekültek el a külföldi edzőtáborba, Floridába, majd Thaiföldre.

Elmondása szerint az alapozó munka kemény volt, ennek ellenére mégis jó hangulatú tréningeken vett részt, így pedig elviselhetőbb volt a napi 16 km teljesítése.

„Egy lépéssel előrébb tartok, mint tavaly ilyenkor.

Az edzések jobban mennek, és magasabb színvonalról vágtam bele a munkába” – jegyezte meg Kapás Boglárka.

Az olimpiai bronzérmes úszó elmondta, az edzői mindent megtesznek annak érdekében, hogy az edzéseken is jól érezze magát, már amennyire ez lehetséges.

„A napi formámhoz vannak igazítva az edzések. Balázs azt tartja a legfontosabbnak, hogy ha nem érzem elég jónak a technikámat, esetleg az átlagnál fáradtabb vagyok, akkor is úgy ússzak, hogy amikor kiszállok a medencéből, tudjam, hogy kihoztam magamból a maximumot” - taglalta az InfoRádiónak.

Az edzőtáborban szabadidős programokra nem igazán jutott idő, az edzések között inkább csak a pihenésé és a regenerálódásé volt a főszerep.

A Magyarországon hatalmas népszerűségnek örvendő úszó meglepődve tapasztalta, amikor külföldön is felismerték.

"A thaiföldi edzőtáborban voltam, amikor odajött hozzám egy 10-11 év körüli kisfiú, s megkért, hogy üljek le vele, és nézzük meg együtt a olimpiai 800 gyors döntőjét. Eközben folyamatosan azt mondogatta, hogy ő sosem lesz ilyen ügyes, mint én. Én azonban biztattam, hogy ő is elérheti ezt. Nagyon aranyos volt, jól esett. Őszintén szólva, meglepett, hogy tudta, ki vagyok és mit csináltam” - idézte fel emlékeit Kapás Boglárka.

A floridai edzőtábor után egy marseille-i nemzetközi versenyen vett részt márciusban, ahol jobb időket ért el, mint a tavalyi országos bajnokságon.

„Ez jócskán megnövelte az önbizalmamat a további munkához. Részben azért is, mert a tavalyi ob-re többet pihentem, mint erre a versenyre” - mondta az InfoRádiónak.

Az országos bajnokságot április 19. és 22. között Debrecenben rendezik, ahol Kapás Boglárka minél jobban teljesítene.

„Remélem, hogy ki tudom hozni magamból azt, amire képes vagyok. Talán még többet is. A tavalyi Eb-n úszott időket célzom meg” - fogalmazott.

Edzője, Virth Balázs néhány hete arról számolt be, hogy a világbajnokság előtt úgy tekint az jövő heti ob-ra a vb előtt, mint ahogy 2016-ban az Eb-re tette az olimpia előtt.

„Pár héttel ezelőtt azt javasolta, hogy én is tegyem így. Ezt megelőzően én is ezen gondolkoztam, de nem akartam neki mondani. Végül aztán kiderült, hogy ő is erre gondolt, úgyhogy ebben teljes mértékben egyetértettünk” - mondta a 23 éves sportoló.

Kapás Boglárka számára nem lesz ismeretlen a debreceni helyszín, hiszen pályafutása első Eb-aranyát épp a cívisvárosban szerezte meg 2012-ben. Fő számain, a 400, 800 és 1500 gyorson kívül a váltó miatt a 200 gyorson is elindul. Emellett a 200 pillangón és a 400 vegyesen is rajtkőre lép.

Elárulta azt is, hogy miért is várja már annyira a budapesti vizes világbajnokságot.

„Minden héten kapok üzenetet az ismerőseimtől, hogy megvásárolták a jegyet. Nagyon várom, hogy előttük úszhassak, s hogy a helyszínen érezhessem át azt az energiát, amelyet majd a lelátóról kapok" – emelte ki Kapás Boglárka.