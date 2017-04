Nagy meglepetésre készül az OSC a vízilabda-elődöntőben

A szolnokiak a vezető gól megszerzése után gyorsan hátrányba kerültek, és a negyedik negyed közepéig üldözték ellenfelüket. Az OSC előnye akkor elfogyott, de 21 másodperccel a vége előtt Bátori Bence góljával 7-6-ra győztek a házigazdák, és így életben maradtak döntős reményeik. A párharc az egyik fél hetedik pontjáig tart, így szükség lesz a harmadik mérkőzésre is.

"Kemény mérkőzés volt, számítottunk is rá, mert egy elődöntőnek ilyennek is kell lennie. Nagyon jól játszottunk, kézben tartottuk a mérkőzést, a végén sajnos kiegyenlített a Szolnok, de még ezt is meg tudtuk fejelni, így maradt esélyünk a döntőre" - mondta az InfoRádiónak Salamon Ferenc, az OSC pólósa.

Az előző, elveszített mérkőzés után a Vincze Balázst a kispadon nemrég váltó Tóth László azt mondta, a játék több elemében fel kell javulniuk ahhoz, hogy győzzenek a Szolnok ellen, de Salamon úgy látja, nem volt semmiféle nagy titok a sikerük mögött.

"Talán jobban akartuk a győzelmet, és ez plusz energiát adott nekünk, elsősorban a védekezéshez, mert

hat gólt kapni a Szolnoktól igen jó teljesítmény"

- mondta a vízilabdázó.

Így csak a harmadik meccs dönt majd a fináléba jutásról, arról, hogy melyik csapat lesz az Eger ellenfele a döntőben.

"Ez lesz a szezonban a legnehezebb mérkőzésünk, a Szolnok sem fogja félvállról venni, hiszen már nekik is ez lesz az utolsó lehetőség. Úgy fogunk készülni, hogy élethalál meccs jön. Talán az esélyesség terhe egy kicsit jobban a szolnokiak vállát nyomja, de

mi sem feltartott kézzel megyünk oda,

mert mindenféleképpen ott szeretnénk lenni a bajnoki döntőben" - mondta Salamon Ferenc.

