Újabb magyar labdarúgó kerül a Barcelonába

Bár magyar gyerekként álomnak tűnhet Barcelonában futballozni, már van rá élő példa, hogy igenis el lehet indulni ezen az úton. Ehhez persze szükség van egy megszállott szülőre, akinek megvan a bátorsága, a lehetősége ahhoz, hogy belevágjon ebbe - írja a nemzetisport.hu.

A magyar gyerekek bizonyos kor alatt semmiben sem különböznek a külföldiektől. Aki itt, Magyarországon tízévesen vagy még fiatalabb korban igazán tehetségesnek számít, az Spanyolországban, de még Katalóniában, Barcelonában is tehetség.

A tehetséges gyerekek között pedig a különbséget a hozzáállás jelenti, a részükről és a szülő részéről is.

Lehet hangoztatni, hogy az én gyerekem ilyen meg olyan jó, de oda kell menni és adott pillanatban, adott helyen meg kell mutatni. Magától nem fog történni semmi.

A 2007-es születésű fiú története, az FCB Escolához első magyarként 2012-ben kikerülő Mari Zoltán (aki szintén dolgozott együtt Evanics Martinnal) és a Mészöly Focisuliból induló, 2015 óta a katalánoknál focizó Lukács Leon után egy újabb példája annak, hogy Magyarországról is el lehet indulni, már nagyon fiatalon is, a barcelonai úton. (A ma már a Málaga utánpótlásához tartozó Tajti Mátyás esete annyiban más, hogy ő nem az Escoláról indult, hanem már idősebben, egyből az akadémiai képzésbe került be, a La Masiára – az lehetne a következő lépcsőfok Gergő számára is, ha 13 évesen a Barcánál tud maradni.)

Viszont azzal a Huszár család is tökéletesen tisztában van, akármilyen álomszerűnek, elérhetetlennek is tűnik Barcelona,

nem odakerülni nehéz tízéves korban, hanem ott ragadni,

ott végigmenni a futballistává válás meglehetősen rögös útján.

Huszár Gergő az Escolában nevelkedő többi gyerekhez hasonlóan nem lesz a Barca igazolt játékosa,

hanem esélyt kap arra, hogy a katalán klub filozófiája mentén megtanítsák futballozni.

Az eséllyel viszont csak úgy tud élni, ha a család is áldozatot vállal, a szülőknek is a gyerekükkel kell tartaniuk, tulajdonképpen új életet kell kezdeniük.

