Világsztár is indulhat a budapesti versenyen

"Még soha nem voltam Budapesten. Ez egy új verseny, és bár nem olyan erős a mezőny, de így talán jó esélyem van, hogy több mérkőzést játsszak" - idézi a Daily Mail című lap a világranglista-vezető brit játékos szerdai nyilatkozatát.

Murray hozzátette, jövő heti programja attól is függ, meddig jut a jelenleg is zajló monte-carlói tornán, illetve milyen állapotban lesz a fájós könyöke. A cikk szokatlan kitérőnek nevezi a világelső esetleges budapesti szereplését, és emlékeztet, hogy amennyiben a játékos versenyezni szeretne a jövő héten, a barcelonai tornát is választhatná.